В район Керчи переброшены новейшие противокорабельные комплексы "Бал" из состава Черноморского флота. Зона действия "Бала" - 260 километров. Комплекс вооружен маловысотными крылатыми ракетами Х-35, способными уничтожить корабль водоизмещением до пяти тысяч тонн (то есть любой украинский).

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны рассказали о планах ИГ применить химоружие против курдов Минобороны сообщило, что боеприпасы изготавливают для обстрела курдских сирийских демократических сил, которые ведут боевые действия против террористов в населенном пункте Хаджин при поддержке США.

Армия и оружие Армия и оружие В США заявили о необходимости военного присутствия в Арктике США необходимо нарастить присутствие в Арктике, заявил командующий 2-м флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис во время выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко пообещал повысить зарплаты военным Лидер Незалежной Пётр Порошенко пообещал повысить зарплаты военнослужащим страны на 100 долларов в месяц, сообщает "112 Украина".

Армия и оружие Армия и оружие Испытания МиГ-35 завершатся в 2019 году Генеральный директор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что с производственной точки зрения компания опережает график и все необходимые испытания истребителя МиГ-35 будут завершены в 2019 году, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие США заявили об отсутствии планов размещать ядерные ракеты в Европе "У Соединенных Штатов нет планов размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе", - написал он в своем Twitter.

Армия и оружие Армия и оружие НАТО проводит в Эстонии крупные киберучения НАТО проводит киберучения в Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы альянса.

Армия и оружие Армия и оружие В Крыму появится четвёртый дивизион С-400 До конца года в Крыму на боевое дежурство заступит ещё один дивизион зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны Украины проведет учебные стрельбы по морским целям Министерство обороны Украины намерено провести учебные стрельбы по морским целям.

Армия и оружие Армия и оружие Вашингтон не ведет переговоров о создании военной базы на Украине

Армия и оружие Армия и оружие Сибирские военные части перевели на зимний режим

Армия и оружие Армия и оружие Военная полиция ВВО под Хабаровском испытала новую защитную экипировку

Армия и оружие Армия и оружие Армия России в 2019 году получит почти 2 тысячи единиц новой техники Российская армия в следующем году получит почти две тысячи единиц новейшей техники, заявил на коллегии Минобороны Сергей Шойгу.

Армия и оружие Армия и оружие «Алмаз-Антей» досрочно передал Белоруссии партию ЗРК «Тор-М2» Концерн ВКО "Алмаз – Антей" досрочно передал военному ведомству Республики Беларусь партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2" по ранее заключенному контракту, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе концерна.

Армия и оружие Армия и оружие Reuters: Россия отправила в Азовское море военный корабль В Азовское море направлен тральщик ВМС РФ "Вице-адмирал Захарьин", сообщает Reuters.