Армия и оружие
В район Керчи переброшены новейшие противокорабельные комплексы "Бал" из состава Черноморского флота. Зона действия "Бала" - 260 километров. Комплекс вооружен маловысотными крылатыми ракетами Х-35, способными уничтожить корабль водоизмещением до пяти тысяч тонн (то есть любой украинский).
Российская газета01:41
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
На трассе Севастополь — Керчь заметили антикорабельные береговые комплексы «Бал» — видео
Реальное времявчера в 10:43
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 21:56, Ашберн
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о планах ИГ применить химоружие против курдов
Минобороны сообщило, что боеприпасы изготавливают для обстрела курдских сирийских демократических сил, которые ведут боевые действия против террористов в населенном пункте Хаджин при поддержке США.
Обновлено в 20:21
Армия и оружие
В США заявили о необходимости военного присутствия в Арктике
США необходимо нарастить присутствие в Арктике, заявил командующий 2-м флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис во время выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.
Обновлено в 21:12
Армия и оружие
Порошенко пообещал повысить зарплаты военным
Лидер Незалежной Пётр Порошенко пообещал повысить зарплаты военнослужащим страны на 100 долларов в месяц, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 19:43
Армия и оружие
Испытания МиГ-35 завершатся в 2019 году
Генеральный директор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что с производственной точки зрения компания опережает график и все необходимые испытания истребителя МиГ-35 будут завершены в 2019 году, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:02
Армия и оружие
США заявили об отсутствии планов размещать ядерные ракеты в Европе
"У Соединенных Штатов нет планов размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе", - написал он в своем Twitter.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие
НАТО проводит в Эстонии крупные киберучения
НАТО проводит киберучения в Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы альянса.
Обновлено в 19:36
Армия и оружие
В Крыму появится четвёртый дивизион С-400
До конца года в Крыму на боевое дежурство заступит ещё один дивизион зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Минобороны Украины проведет учебные стрельбы по морским целям
Министерство обороны Украины намерено провести учебные стрельбы по морским целям.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие
Вашингтон не ведет переговоров о создании военной базы на Украине
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
Сибирские военные части перевели на зимний режим
Обновлено в 19:52
Армия и оружие
Военная полиция ВВО под Хабаровском испытала новую защитную экипировку
Обновлено в 20:29
Армия и оружие
Армия России в 2019 году получит почти 2 тысячи единиц новой техники
Российская армия в следующем году получит почти две тысячи единиц новейшей техники, заявил на коллегии Минобороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
«Алмаз-Антей» досрочно передал Белоруссии партию ЗРК «Тор-М2»
Концерн ВКО "Алмаз – Антей" досрочно передал военному ведомству Республики Беларусь партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2" по ранее заключенному контракту, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе концерна.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
Reuters: Россия отправила в Азовское море военный корабль
В Азовское море направлен тральщик ВМС РФ "Вице-адмирал Захарьин", сообщает Reuters.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
В Москве осудили членов ИГ за подготовку терактов
В столице на длительные сроки осуждены члены террористической группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России), которые готовили теракты и вербовали граждан для участия в боевых действиях в Сирии.
Обновлено в 10:07