Армия и оружие

В Сети появилось видео испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 MOP
Народные новости
05:14

В Сети появились испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. С авиабазы в Миссури боеприпасы сбросил бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit. С недавних пор в Сети можно найти видео, на которых запечатлены испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.
Народные новости05:14

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США испытали сверхмощные «царь-бомбы» для уничтожения бункеров – кадры

Российский Диалог05:21

В Сети появилось видео испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 MOP

Народные новости05:14

США провели испытания двух мощных «царь-бомб»

Московский Комсомолец04:25

Испытания США двух «царь-бомб» показали на видео

ТК Звезда04:01

Видео: США испытали две «царь-бомбы»

Российская газета03:36

The Aviationist показал на видео испытание двух самых мощных авиабомб США

Политическая Экспертиза04:51

Взрыв самой мощной американской авиабомбы показали на видео

Avia.proвчера в 17:15
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Армия и оружие

WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии

Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

Минобороны РФ обнародовало видео учений Ту-160 и Ту-95

На видео представлены кадры с учений стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Израиль уверен в своей безопасности и без американских военных в Сирии

По словам главы израильского генштаба Гади Айзенкота, Израиль на протяжение десятилетий обеспечивал свою безопасность в одиночку.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

Индия испытала ракету «Агни-4», способную нести ядерный заряд

Индия в воскресенье провела очередное успешное испытание баллистической ракеты "Агни-4", способной нести ядерный заряд, говорится в полученном РИА Новости сообщении индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO, находится в подчинении минобороны страны).
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

Новый катер появился в украинской флотилии на Азовском море

Малый пограничный катер проекта UMS-1000 PC 12 M-2 появился у мариупольского отряда морской охраны государственной погранслужбы Украины.
Обновлено вчера в 19:49
Армия и оружие

Военный корабль Венесуэлы прогнал судно ExxonMobil от берегов Гайаны

Военный корабль Венесуэлы прервал работу по добыче нефти научно-исследовательского судна Ramform Tethys, нанятого американской нефтедобывающей компанией ExxonMobil, сообщило 22 декабря информагентство Associated Press.
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие

МВД Британии: исламисты планируют теракты в аэропортах Европы

О росте угрозы со стороны Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в частности, планирующихся исламистами терактах в аэропортах и самолетах, находящихся в Европе, заявил заместитель руководителя МВД Великобритании по вопросам безопасности Бен Уоллес, 23 декабря передает The Sunday Times.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Определена дата первого полета транспортного самолета Ил-112В

Первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В состоится до февраля 2019 года.
Обновлено вчера в 08:16
Армия и оружие

Реконструированный аэродром Севастополя принял первые истребители

Истребители Су-30М2 сегодня протестировали новую взлетно-посадочную полосу аэродрома Бельбек под Севастополем.
Обновлено вчера в 08:21
Армия и оружие

Американская артиллерия собралась «перегнать» Россию

Догнать и перегнать Россию – задача артиллерии США В статье американского военного эксперта Криса Осборна («Warrior Maven») утверждается, что вооруженными силами США достигнуты новые вершины в развитии артиллерийских орудий.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

Капсулу «Союза МС-09» доставят в Москву 24 декабря

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что транспортный самолет доставит капсулу космического корабля «Союз МС-09» из казахстанского города Жезказгана в Москву 24 декабря.
Обновлено вчера в 06:03
Армия и оружие

В Армении минометчики ЮВО совершенствуют контрбатарейную стрельбу

Всего к проведению контрбатарейных стрельб из минометов в Армении привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной специальной техники, в том числе комплексов разведки и беспилотных летательных аппаратов.
Обновлено вчера в 06:17
Армия и оружие

Около 300 тысяч сирийских беженцев вернулись из Турции на родину

Почти 300 тысяч сирийских беженцев вернулись на родину из Турции, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Обновлено вчера в 08:35
Армия и оружие

Иран начал военные учения в районе Ормузского пролива

Обновлено в 00:06
Армия и оружие

На Тайване заявили, что Пекин ракетами угрожает за проведение референдума

В тайваньских СМИ появились публикации о том, что Пекин угрожает ракетами за проведённые выборы и референдум.
Обновлено вчера в 23:30
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Американская корректируемая противобункерная авиационная бомба. Разработана авиастроительным концерном Boeing. Способна перед взрывом проникать в землю на глубину до 61 метра или пробивать до 19 метров армированного бетона.
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