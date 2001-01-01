Футбол
Как живёт игрок «Барселоны» и сборной Чили Артуро Видаль: дом, семьяЧемпионат вчера в 06:01
Старший сын видаля в полтора года серьёзно страдал от диабета и мог умереть, но это удалось вовремя обнаружить и предотвратить. Сейчас у Алонсо диабет первого типа, а Видаль три года назад набил на теле изображение инсулиновой помпы, чтобы привлечь внимание к проблеме лечения диабета в Чили.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:01, Вашингтон
Политика
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым
Обновлено вчера в 22:43
Хоккей
На парад чемпионов в Сент-Луисе пришло 500 тысяч человек
Обновлено в 03:54
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве во время драки селян с цыганами
Следственный комитет сообщил о задержании еще 12 человек, которые участвовали в драке селян с цыганами в селе Чемодановка, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:43
Гаджеты
Xiaomi закрывает программу бета-тестирования MIUI для всех устройств
Компания Xiaomi объявила о скором закрытии глобальной программы бета-тестирования фирменной оболочки MIUI.
Обновлено вчера в 06:59
Баскетбол
Лавар Болл отреагировал на обмен сына из «Лейкерс» в «Нью-Орлеан»
Лавар Болл, отец баскетболиста Лонзо Болла, отреагировал на информацию об обмене его сына из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Нью-Орлеан Пеликанс».
Обновлено в 03:10
Культура
Том Хэнкс ограбил магазин в Лос-Анджелесе
Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие
В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем
В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
Обновлено в 00:08
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 18:44
Гаджеты
AirPods 2 провалились в продажах и не оправдали ожидания Apple
По данным специалистов, в первом квартале продажи AirPods были на уровне продаж последнего квартала 2018 года, а вот продажи новых беспроводных наушников AirPods во втором квартале оказались ниже, чем ожидалось.
Обновлено вчера в 12:47
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца в поединке за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
Обновлено в 03:20
Политика
Теперь при въезде на Украину крымчанам придется проходить опрос, который придумали киевские чиновники
Целью станет выяснение причин, по которым крымчане едут на Украину.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по работающему фонтану в ходе визита в Мариуполь.
Обновлено в 03:38
Общество
Выпускной банкет обойдется школьнику в среднем в 1,7 тыс. рублей
Банкет на класс из 30 учеников в среднем по России будет стоить 50,4 тыс. рублей Траты на выпускной банкет одного российского школьника оцениваются в среднем в 1,68 тыс. рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов производителя онлайн-касс "Эвотор".
Обновлено в 00:15
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Политика
Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты New York Times о том, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России.
Обновлено в 02:45
Происшествия
На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России
На Украине пресекли незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
Обновлено вчера в 09:35
Футбол
Тренер «Атлетико» Симеоне женился
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне связал себя узами брака со своей возлюбленной Карлой Перейрой.
Обновлено вчера в 15:32
Общество
Российский предприниматель: какой он?
По подсчетам экспертов примерно каждый пятый предприниматель проживает в столице или в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 11:00
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Травяное покрытие "Открытие Арены", являющейся домашним стадионом "Спартака", повреждено после музыкального концерта группы "Ленинград".
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
Сын хоккеиста Максима Соколова убил мать и пытался покончить с собой
Обновлено 13 июня в 12:05
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
Обновлено вчера в 14:06
Единоборства
Бриедис победил нокаутом Гловацкого в полуфинале WBSS
Обновлено вчера в 18:05
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме
Балерина Анастасия Волочкова объяснила свое пристрастие к алкоголю.
Обновлено в 03:50
Футбол
Недвед ведёт переговоры по возможным трансферам Погба и де Лигта
По сведениям итальянских СМИ, вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед уехал в Монте-Карло для проведения переговоров с известным агентом Мино Райолой по возможным трансферам французского хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и голландского защитника «Аякса» Матейса де Лигта.
Обновлено в 00:20