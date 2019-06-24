Футбол
Видаль не покинет «Барселону», несмотря на предложение из КитаяЧемпионат 02:29
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль, вероятно, останется в команде на следующий сезон, несмотря на слухи о его уходе. Как сообщает Sport.es, чилиец хочет продолжить карьеру в каталонском клубе, несмотря на крайне выгодное в финансовом плане предложение из Китая.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:37, Вашингтон
Общество
Названы самые наркозависимые регионы России
В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона
Обновлено в 02:44
Футбол
«Челси» объявит о назначении Лэмпарда в ближайшие 48 часов
Фрэнк Лэмпард официально займёт должность главного тренера «Челси» в ближайшие 48 часов.
Обновлено в 03:08
Политика
Россияне высказались против запрета на полеты в Грузию
В тексте документа сказано, что с 8 июля 2019 г. российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.
Обновлено 22 июня в 12:23
Общество
Большой театр изменит схему продажи билетов после критики СП
«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук до 960 билетов», — говорится в письме генерального директора Большого театра Владимира Урина.
Обновлено в 02:45
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Экономика
В Минсельхозе поддержали введение минимальных цен на винные напитки
"Минсельхоз поддерживает инициативу правительства России о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать ее с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Эксперт объяснил значение фирменного жеста Ольги Бузовой
Обновлено в 00:26
Политика
Грозящие Ирану санкциями Штаты обостряют ситуацию, говорит Рябков
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты, грозя новыми санкциями Ирану, идут на осознанное обострение ситуации.
Обновлено в 05:00
Политика
Слуцкий оценил условия возвращения России в ПАСЕ от фонда MH17
По словам Слуцкого, заявления фонда являются «полностью несостоятельными».
Обновлено в 03:52
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
Экономика
Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет
Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика
В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Общество
В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн
В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Авто
Стартовали продажи нового Geely Emgrand GL мотором от Volvo
Компания Geely начинает продажи обновленного Emgrand GL.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Керченском проливе теплоход сел на мель
Теплоход, перевозивший уголь, сел на мель при отходе от причала в порту Кавказ, пострадавших и утечек нефтепродуктов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Заполярье в морге перепутали тела трех покойниц
Обновлено в 03:51
Экономика
Египет ожидает возобновления чартеров из России до конца года
По словам министра иностранных дел Египта Самеха Шукри, авиасообщение возобновят до конца 2019 года Nation News ранее сообщало, Путин назвал Египет надежным партнером России.
Обновлено в 05:35
Футбол
Морозов продлил контракт с футбольным клубом «Динамо»
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Башкирии психически больной мужчина убил сестру и соседей
Вечером 23 июня психически больной мужчина напал с ножом на сестру и соседей.
Обновлено вчера в 19:56
Авто
В Интернете появились первые снимки внедорожника ГАЗ «Тигр Next»
В Интернете появились первые снимки ГАЗ «Тигр Next». Внедорожник появится на выставке «Армия-2019» уже завтра, 25 июня.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма и над Донбассом, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в своем микроблоге в Twitter.
Обновлено вчера в 15:11
Здоровье
Онколог определил находящихся в группе риска по опасным видам рака
Ведущий научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Алексей Котельников рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, кто именно входит в группу риска этих самых опасных видов смертельного заболевания.
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией
В воскресенье Зурабишвили не стала отвечать на вопрос Euronews, что она имела в виду, но заявила, что туристы должны иметь возможность приезжать в Грузию, а политики и руководители должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Путешествия
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Обновлено вчера в 17:03
Технологии
Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус
Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19