Видаль не покинет «Барселону», несмотря на предложение из КитаяЧемпионат 02:29

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль, вероятно, останется в команде на следующий сезон, несмотря на слухи о его уходе. Как сообщает Sport.es, чилиец хочет продолжить карьеру в каталонском клубе, несмотря на крайне выгодное в финансовом плане предложение из Китая.

Видаль не покинет «Барселону», несмотря на предложение из Китая

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