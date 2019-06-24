Футбол
Видаль не покинет «Барселону», несмотря на предложение из КитаяЧемпионат 02:29
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль, вероятно, останется в команде на следующий сезон, несмотря на слухи о его уходе. Как сообщает Sport.es, чилиец хочет продолжить карьеру в каталонском клубе, несмотря на крайне выгодное в финансовом плане предложение из Китая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:11, Вашингтон
Политика
Песков рассказал о русофобской истерии в Грузии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Грузии, отметил, что там царит русофобская истерия, которая искусственно подогревается.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Германии два истребителя столкнулись в воздухе
Обновлено в 08:46
Футбол
Паршивлюк перешел в московское «Динамо»
Обновлено в 09:46
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Политика
России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17
Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Политика
Матвиенко согласилась остаться в Совфеде
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил главе Совфеда Валентине Матвиенко представлять интересы города в ведомстве.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Девочка не имеет официальной прописки, поэтому ее не принимают ни в одно дошкольное образовательное заведение Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:00
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Гаджеты
Apple представит в сентябре 16-дюймовый MacBook Pro
Как утверждает аналитик IHS Markit Джефф Лин (Jeff Lin), Apple разрабатывает 16-дюймовый MacBook Pro.
Обновлено в 05:05
Общество
Школьница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ
Выпускница из Екатеринбурга Анастасия Пределина набрала 400 баллов по итогам единого государственного экзамена, сообщает в понедельник департамент информационной политики региона.
Обновлено в 09:29
Гаджеты
Huawei выпустит крупный апдейт для 20 смартфонов
Huawei собирается выпустит обновление до Android 10 для 17 устройств, но только минимум через несколько месяцев.
Обновлено в 09:02
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Происшествия
В Хабаровске арестовали экс-директора департамента Минпромторга
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в субботу в Хабаровск был доставлен экс-глава департамента Минпромторга Владимир Потапкин.
Обновлено в 05:42
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Общество
Осенняя погода придет в Москву на следующей неделе
На следующей неделе жара в столичном регионе сменится по-осеннему прохладной и дождливой погодой.
Обновлено вчера в 06:14
Армия и оружие
В ДНР из-за обстрелов силовиков произошло десять пожаров за неделю
Более 10 пожаров произошло за минувшую неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил в понедельник журналистам заместитель начальника центра управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР Виталий Зарубин.
Обновлено в 09:34
Происшествия
На Урале возбудили дело о смерти участника драки у бара
Нижнесергинский межрайонный следственный отел СК Свердловской области возбудил уголовное дело по факту смерти мужчины после драки у местного бара.
Обновлено в 08:47
Политика
Украинская делегация потребовала отстранить от сессии президента ПАСЕ
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы требует отстранения от сессии президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье и обратилась по этому поводу в регламентный комитет, сообщил глава делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 09:44
Общество
Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетов
В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах.
Обновлено в 08:14
Культура
Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» стал Роман Бабаян
Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва". Об этом сам журналист сообщил РИА Новости.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности
Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.
Обновлено в 04:18
Футбол
Глушаков ищет работу через инстаграм
Экс-хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков выложил в инстаграме фото с просьбой о помощи в поиске работы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:37
Политика
Патрушев и Нетаньяху обсудили антитеррор
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с премьер-министром Израили Биньямином Нетаньяху вопросы антитеррора и безопасности.
Обновлено в 10:03
Политика
Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Футбол
«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса
«Ньюкасл Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды.
Обновлено в 07:43
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Политика
Грузинские депутаты собрались в Москву
Глава комитета Госдумы Леонид Калашников парламентарии Грузии собрались приехать в Москву, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:17
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Обновлено вчера в 11:11