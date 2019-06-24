Футбол

Видаль не покинет «Барселону», несмотря на предложение из КитаяЧемпионат 02:29

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль, вероятно, останется в команде на следующий сезон, несмотря на слухи о его уходе. Как сообщает Sport.es, чилиец хочет продолжить карьеру в каталонском клубе, несмотря на крайне выгодное в финансовом плане предложение из Китая.
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Видаль решил остаться в «Барселоне» и отверг предложения из Китая

Sport24.ru04:06

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Артуро Видаль не хочет ехать в Китай и отвергает предложения

Sport.ru06:29
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