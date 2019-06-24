Футбол

Видаль не покинет «Барселону», несмотря на предложение из КитаяЧемпионат 02:29

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль, вероятно, останется в команде на следующий сезон, несмотря на слухи о его уходе. Как сообщает Sport.es, чилиец хочет продолжить карьеру в каталонском клубе, несмотря на крайне выгодное в финансовом плане предложение из Китая.
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Видаль не намерен покидать «Барселону»

Советский спорт03:03

Видаль запретил агенту рассматривать предложения из Китая

Sportbox.RU03:12

У Видаля есть предложения из Китая, но он не хочет уходить из «Барсы»

Sports.ruвчера в 15:50

Видаль не покинет «Барселону», несмотря на предложение из Китая

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Видаль хочет остаться в «Барселоне»

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Газета.Ruвчера в 21:31

Видаль запретил агенту рассматривать предложения из Китая

Матч ТВ03:12
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В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко и его людей во властных структурах в недопуске своей партии «Движение новых сил» на выборы в Верховную раду.
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Житель Забайкалья убил пятилетнего пасынка за отказ учиться читать

В Забайкалье будут судить жителя города Балей, который помимо нескольких краж и истязания своей сожительницы, убил своего пасынка.
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Мэр Челябинска подал в отставку

Глава Челябинска Владимир Елистратов официально подал в отставку. Скан его заявления публикуют местные СМИ.
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Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
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Митинг против политических репрессий начался в Москве

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Известный омский рэпер Порока Ронин скончался в Петербурге

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Теплоход сел на мель в Керченском проливе

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Чилийский футболист, полузащитник, выступающий за испанский клуб «Барселона» и национальную сборную Чили. Универсальный игрок, умеющий одинаково действовать как в атаке, полузащите, так и в защите.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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