Футбол
Видаль может пропустить матч за третье место на Кубке АмерикиBookmaker-ratings.ru 03:39
Чилийцы сыграют с командой Аргентины. Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда проинформировал, что Видаль травмировал лодыжку. По этой причине хавбек не тренировался с командой в последнее время.
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