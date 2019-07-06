Чилийцы сыграют с командой Аргентины. Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда проинформировал, что Видаль травмировал лодыжку. По этой причине хавбек не тренировался с командой в последнее время.

Видаль может пропустить матч за третье место на Кубке Америки

Политика Американского журналиста затравили за статью о Крыме Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".

Общество Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде Супруга американского президента Дональда Трампа для выхода в свет выбрала белое облегающее платье, которое подчеркивало пышный бюст первой леди и отсутствие нижнего белья.

Футбол Семак остался недоволен судейством в матче за Суперкубок Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак остался недоволен работой арбитра на матче за Суперкубок против московского «Локомотива».

Футбол Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин» Ранее появились слухи, что «Зенит» хочет подписать Алексея Сутормина, который всего неделю назад перешел в «Рубин».

Политика Церемония прощания с подводниками проходит в Петербурге На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга в субботу, 6 июля, проходит церемония прощания с подводниками, погибшими на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Происшествия Семь россиян задержали в аэропорту мексиканского Канкуна В аэропорту мексиканского города Канкун задержали семерых россиян, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посольство России в Мексике.

Политика В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.

Футбол Аргентина – Чили. Месси получил красную карточку за стычку с Меделем Форвард Лионель Месси сцепился с чилийским защитником Гари Меделем, в итоге оба футболиста получили красные карточки и отправили досматривать игру в подтрибунное помещение.

Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Политика Концерт «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределенный срок Выступление группы "А-Студио" в грузинском городе Батуми, запланированное на конец июля, перенесли на неопределенный срок, сообщил РИА Новости концертный директор коллектива Евгений Селезнев.

Транспорт В аэропорту Пекина отменили около 600 рейсов В международном аэропорту Пекина Шоуду в связи с плохими погодными условиями отменено порядка 600 рейсов.

Политика В Тбилиси надеются, что Россия не введет торговое эмбарго Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.

Происшествия Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.

Космос Заявление о возможной гибели экипажа «Федерации» раскритиковали Руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал заявление представителя РКК «Энергия» о том, что в случае аварийного приводнения космического корабля «Федерация» в Тихом океане спасти экипаж будет невозможно.

Происшествия В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.

Общество CNN (США): крещение младенца Арчи в кругу семьи обернулось неожиданной бурей (CNN) В последнее время чету все чаще критикуют за стремление уберечь своего младенца Арчи от внимания общественности.

Общество Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.

Общество ШПЛС проводит сомнительный опрос о рабочем климате в «Аэрофлоте» Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) проводит опрос, в котором у пилотов "Аэрофлота" интересуются о наличии в авиакомпании "карательной среды".

Политика Киев получил первую партию нефти из США В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.

Политика Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен Глав четырех украинских таможен призвал уволиться президент Украины Владимир Зеленский, 6 июля сообщает РИА Новости.

Политика Военнослужащим и полицейским повысят оклады С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.

Политика Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.

Шоу-бизнес Виктория Исакова намекнула на скорый декретный отпуск Об интересном положении Исаковой намекнули в театре Пушкина «Комсомольской правде».

Политика В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.