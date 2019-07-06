Футбол

Видаль может пропустить матч за третье место на Кубке АмерикиBookmaker-ratings.ru 03:39

4 фото
Чилийцы сыграют с командой Аргентины. Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда проинформировал, что Видаль травмировал лодыжку. По этой причине хавбек не тренировался с командой в последнее время.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Футболист сборной Чили Видаль может пропустить матч за третье место на Кубке Америки

ТАСС04:59

Видаль может не сыграть в матче за бронзу Кубка Америки

Газета.Ru03:47

Видаль, скорее всего, не сыграет в матче за бронзу Кубка Америки против Аргентины

Спорт-Экспресс01:12

Видаль может пропустить матч с Аргентиной

Чемпионат02:17

Видаль рискует пропустить матч за третье место Кубка Америки

Sportbox.RU01:47

Видаль рискует пропустить матч за третье место Кубка Америки

Матч ТВ01:47

Видаль может пропустить матч за третье место на Кубке Америки

Bookmaker-ratings.ru03:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:31, Вашингтон
Политика

Американского журналиста затравили за статью о Крыме

Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:01
Общество

Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде

Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде Супруга американского президента Дональда Трампа для выхода в свет выбрала белое облегающее платье, которое подчеркивало пышный бюст первой леди и отсутствие нижнего белья.
Обновлено в 15:32
Футбол

Семак остался недоволен судейством в матче за Суперкубок

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак остался недоволен работой арбитра на матче за Суперкубок против московского «Локомотива».
Обновлено в 14:54
Футбол

Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»

Ранее появились слухи, что «Зенит» хочет подписать Алексея Сутормина, который всего неделю назад перешел в «Рубин».
Обновлено в 03:21
Политика

Церемония прощания с подводниками проходит в Петербурге

На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга в субботу, 6 июля, проходит церемония прощания с подводниками, погибшими на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Семь россиян задержали в аэропорту мексиканского Канкуна

В аэропорту мексиканского города Канкун задержали семерых россиян, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посольство России в Мексике.
Обновлено в 15:39
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море катамарана было 55 человек

Обновлено в 02:05
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Москве в госпитале Бурденко произошло возгорание

Обновлено в 15:48
Футбол

Аргентина – Чили. Месси получил красную карточку за стычку с Меделем

Форвард Лионель Месси сцепился с чилийским защитником Гари Меделем, в итоге оба футболиста получили красные карточки и отправили досматривать игру в подтрибунное помещение.
Обновлено в 16:05
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

Концерт «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределенный срок

Выступление группы "А-Студио" в грузинском городе Батуми, запланированное на конец июля, перенесли на неопределенный срок, сообщил РИА Новости концертный директор коллектива Евгений Селезнев.
Обновлено в 15:00
Транспорт

В аэропорту Пекина отменили около 600 рейсов

В международном аэропорту Пекина Шоуду в связи с плохими погодными условиями отменено порядка 600 рейсов.
Обновлено в 01:57
Политика

В Тбилиси надеются, что Россия не введет торговое эмбарго

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Космос

Заявление о возможной гибели экипажа «Федерации» раскритиковали

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал заявление представителя РКК «Энергия» о том, что в случае аварийного приводнения космического корабля «Федерация» в Тихом океане спасти экипаж будет невозможно.
Обновлено в 10:54
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение

Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Общество

CNN (США): крещение младенца Арчи в кругу семьи обернулось неожиданной бурей (CNN)

В последнее время чету все чаще критикуют за стремление уберечь своего младенца Арчи от внимания общественности.
Обновлено в 05:15
Общество

Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев

Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.
Обновлено в 13:50
Происшествия

Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестована

Обновлено в 11:54
Общество

ШПЛС проводит сомнительный опрос о рабочем климате в «Аэрофлоте»

Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) проводит опрос, в котором у пилотов "Аэрофлота" интересуются о наличии в авиакомпании "карательной среды".
Обновлено в 16:16
Политика

Киев получил первую партию нефти из США

В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.
Обновлено в 12:12
Политика

Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен

Глав четырех украинских таможен призвал уволиться президент Украины Владимир Зеленский, 6 июля сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:47
Культура

«Не отпустили с тренировки»: Алина Загитова не приехала на «Сабантуй»

"К сожалению, Алину не отпустили с тренировки", - объяснили причину неявки фигуристки со сцены.
Обновлено в 15:11
Политика

Военнослужащим и полицейским повысят оклады

С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.
Обновлено вчера в 07:00
Баскетбол

Клуб НБА «Орландо» отчислил Мозгова

Обновлено в 14:47
Политика

Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес

Виктория Исакова намекнула на скорый декретный отпуск

Об интересном положении Исаковой намекнули в театре Пушкина «Комсомольской правде».
Обновлено в 09:34
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Италию вопреки запрету пришло еще одно судно с мигрантами

Судно с мигрантами Alex, принадлежащее немецкой неправительственной организации Sea-Eye, причалило в порту итальянского острова Лампедуза вопреки запретам главы МВД страны Матео Сальвини.
Обновлено в 13:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артуро Видаль
Чилийский футболист
Чилийский футболист, полузащитник, выступающий за испанский клуб «Барселона» и национальную сборную Чили. Универсальный игрок, умеющий одинаково действовать как в атаке, полузащите, так и в защите.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рейнальдо Руэда
Колумбийский футбольный тренер
Колумбийский футбольный тренер. С 2006 года по 2010 год тренировал сборную Гондураса. С сентября 2010 года по июнь 2014 - главный тренер сборной Эквадора. С января 2018 года - главный тренер сборной Чили.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное