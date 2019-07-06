Футбол

Видаль может пропустить матч за третье место на Кубке АмерикиBookmaker-ratings.ru вчера в 03:39

Чилийцы сыграют с командой Аргентины. Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда проинформировал, что Видаль травмировал лодыжку. По этой причине хавбек не тренировался с командой в последнее время.
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Футболист сборной Чили Видаль может пропустить матч за третье место на Кубке Америки

ТАССвчера в 04:59

Видаль: считаю, что шоу должны создавать игроки, а не арбитры

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Видаль считает, что судья испортил игру

Спорт-Экспрессвчера в 18:18

Кубок Америки — 2019. Артуро Видаль: «Шоу должны создавать игроки, а не арбитры»

Bookmaker-ratings.ru01:36

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Газета.Ruвчера в 03:47

Видаль рискует пропустить матч за третье место Кубка Америки

Матч ТВвчера в 01:47

Видаль рискует пропустить матч за третье место Кубка Америки

Sportbox.RUвчера в 01:47
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В Москве прошли пикеты в поддержку врача Элины Сушкевич

Акции в поддержку Сушкевич сегодня проходят в 20 российских городах.
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Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
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Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением

Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
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7 июля православные отпразднуют Рождество Иоанна Предтечи

В воскресенье 7 июля 2019 года Православная Церковь отметит великий праздник – Рождество святого пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.
Обновлено 05 июля в 09:18
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Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году.
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ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 14:34
Политика

В Иране сделали заявление по танкеру в Гибралтарском проливе

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.
Обновлено в 03:54
Происшествия

30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми

Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
Политика

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Происшествия

В Волгоградской области мотоциклист наехал на коляску с ребенком

Мотоциклист на пешеходном переходе наехал на детскую коляску с трехмесячным ребенком и скрылся с места ДТП в городе Камышин Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 03:11
Происшествия

В жилом доме в центре Петербурга взорвался газ

Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Зеленский выступил на украинско-американских учениях Sea Breeze

Военно-морские силы Украины обязаны быть сильными и современно оснащёнными, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

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На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия

Луизу Хайруллину нашли благодаря телефонному разговору ее дочерей

4 июля Луизу Хайруллину задержали, вместе с ней в съемном жилище находился муж и дочки 8 и 12 лет.
Обновлено 05 июля в 04:46
Футбол

Лионель Месси раскритиковал судей и организаторов Copa America

Обновлено в 02:40
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Вице-премьер Борисов допустил новые санкции против самолета МС-21

Западные страны могут ввести санкции в отношении программы по созданию российского самолета МС-21.
Обновлено в 01:47
Музыка

Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020»

Власти Амстердама отказались принимать конкурс "Евровидение" в следующем году.
Обновлено 05 июля в 06:55
Общество

Как не допустить ошибок при покупке велосипеда

«Челнинские известия» решили выяснить, как выбирать велосипед, чтобы не пожалеть о покупке.
Обновлено в 00:38
Политика

Пушков отреагировал на предложение Столтенберга «спасти» ДРСМД

Ранее Столтенберг призвал Россию «спасти» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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«Локомотив» выиграл Суперкубок России по футболу

Обновлено вчера в 14:10
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Слишком много действий

Специалисты по всему миру всерьез обеспокоены этой проблемой.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Иран сообщил о полученном от США сигнале об «ограниченной операции»

После инцидента с американским дроном США предупредили Иран о возможности проведения против Тегерана ограниченной операции, сообщает Fars со ссылкой на главу иранского управления гражданской обороны Голама Резу Джалали.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В Магнитогорске скончалась избитая мужем молодая женщина

Обновлено в 01:46
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При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека

Власти Флориды установили, что при взрыве в торговом центре в городе Плантейшн пострадали 23 человека.
Обновлено вчера в 15:28
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Лондон выделит $22,5 млн на борьбу с дезинформацией в Восточной Европе

Великобритания выделит £18 млн ($22,5 млн) за три года на борьбу с фейковыми новостями в Восточной Европе и на поддержку независимых СМИ на Западных Балканах, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 01:12
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Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми

Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.
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Туск и Зеленский намерены посетить Луганскую область 7 июля

Глава Евросовета Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский собираются вместе посетить Луганскую область 7 июля.
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Аманда Нуньес нокаутировала Холли Холм

Чемпионка Ultimate Fighting Championship в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес (18-4) нокаутировала в первом раунде американку Холли Холм (12-5) и отстояла свой титул в легчайшем весе.
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Чилийский футболист, полузащитник, выступающий за испанский клуб «Барселона» и национальную сборную Чили. Универсальный игрок, умеющий одинаково действовать как в атаке, полузащите, так и в защите.
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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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