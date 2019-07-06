Чилийцы сыграют с командой Аргентины. Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда проинформировал, что Видаль травмировал лодыжку. По этой причине хавбек не тренировался с командой в последнее время.

Видаль может пропустить матч за третье место на Кубке Америки

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