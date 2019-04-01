Vice: любовь россиян к «батончикам из крови» шокируетГазета.Ru 03:47

В исследовании издание рассказывает о любви россиян к гематогену, называя его "сладкими батончиками, сделанными из крови". Можно найти людей, которые выросли на этих батончиках, но не знают о его ключевом компоненте - бычьей крови, отмечает издание.

Vice: любовь россиян к «батончикам из крови» шокирует

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