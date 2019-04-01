Общество
Vice: любовь россиян к «батончикам из крови» шокируетГазета.Ru 03:47
В исследовании издание рассказывает о любви россиян к гематогену, называя его "сладкими батончиками, сделанными из крови". Можно найти людей, которые выросли на этих батончиках, но не знают о его ключевом компоненте - бычьей крови, отмечает издание.
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Происшествия
Во Флориде на видео попало падение голубого метеора
Обновлено в 00:12
Важное за сутки
В Levi’s назвали оптимальную частоту стирки джинсов
Джинсы следует стирать в стиральной машине не чаще одного раза в месяц, сообщил изданию Independent представитель компании Levi’s в Великобритании.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Военный суд Ростова признал законным увольнение командира подлодки
В Северо-Кавказском окружном военном суде рассмотрели апелляцию командира подводной лодки "Ростов-на-Дону" Андрея Адамского, который был уволен по состоянию здоровья, суд второй инстанции признал увольнение правомерным, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.
Обновлено в 04:53
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке
Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:07
Политика
Владимир Зеленский уверенно удерживает лидерство
По итогам обработки Центризбиркомом Украины 40,21 процента протоколов во второй тур выборов выходят кандидат в президенты страны, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко, заручившиеся поддержкой 30,23 и 16,65 процента избирателей соответственно.
Обновлено в 00:33
Политика
Ушел из жизни знаменитый оружейник Николай Макаровец
В Туле скончался разработчик систем залпового огня, легендарный конструктор Николай Макаровец.
Обновлено вчера в 23:31
Хоккей
Сорокин, Робинсон и Гусев признаны лучшими игроками марта в КХЛ
Голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин, защитник ЦСКА Мэт Робинсон, нападающий петербургского СКА Никита Гусев и игрок обороны ярославского "Локомотива" Даниил Мисюль признаны лучшими игроками марта по итогам матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Обновлено в 05:55
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 22:24
Экономика
Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев города России
Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:29
Футбол
Папа Римский призвал людей не поклоняться Месси
Папа Римский Франциск признал футбольный талант своего соотечественника Лионеля Месси, но заметил, что того не стоит приравнивать к богу.
Обновлено в 06:46
Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море
Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено в 05:44
Политика
Кремль никого не поздравит с выходом во второй тур выборов на Украине
На вопрос про отношение Москвы к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому, пресс-секретарь российского лидера сказал: "Пока выборы не закончились, не состоялся второй тур и не выявился победитель, пока говорить считаем преждевременно".
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»
Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.
Обновлено в 05:47
Происшествия
На Белоярском водохранилище утонули двое мужчин на снегоходе
Ночью 31 марта на Белоярском водохранилище двое мужчин на снегоходе провалились под лёд и утонули.
Обновлено в 04:21
Культура
Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети
В сети появился отрывок из телевизионного мюзикла "Три мушкетера" 2005 года с участием кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и скончавшейся 16 марта певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 15:06
Футбол
«Анжи» не принял отставку Адиева
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев не покинет клуб.
Обновлено в 04:37
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
В Ижевске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем
Самолет Як-42 авиакомпании "Ижавиа", вылетевший из Ижевска в Москву, вернулся в удмуртский аэропорт из-за нестабильности в двигателе, никто не пострадал, пассажиры вылетели по маршруту на резервном судне, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес показала фото в бикини после диеты
Дженнифер Лопес разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в розовом бикини.
Обновлено в 05:20
Политика
Порошенко предложил электорату Зеленского перейти на его сторону
По результатам выборов президента Украины, прошедших 31 марта 2019 года, лидирующие позиции заняли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 17:42
Шоу-бизнес
Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта
Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта Сама Ольга Бузова, к слову, опубликовала в своем микроблоге видео с концерта, однако на нем запечатлены лишь теплые объятия артистов.
Обновлено вчера в 03:47
Экономика
«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления
Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и член правления компании Олег Аксютин назначены на должности заместителей председателя правления ПАО «Газпром».
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Москве нашли очередного брошенного в квартире ребенка
Девятилетний ребенок, оставленный без еды и средств к существованию, найден в ходе рейда полиции по квартирам неблагополучных семей в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГСУСК России.
Обновлено в 07:47
Авто
На долю дизельных легковых машин приходится 5% автопарка РФ
По состоянию на начало 2019 года в России числится 2,19 млн автомобилей, оснащенных дизельным двигателем, что составляет 5% легкового автопарка страны.
Обновлено в 06:13