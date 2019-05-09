Политика
Вице-спикера оппозиционного парламента задержали в ВенесуэлеФАН 02:38
Полиция задержала первого вице-президента оппозиционного парламента Венесуэлы Эдгара Самбрано. Об этом в четверг заявил спикер лояльного властям Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо.
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В Венесуэле прошло задержание вице-президента оппозиционного парламента
Московский Комсомолецвчера в 21:50
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В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
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Первыми от площади Восстания отъехали ветераны на ретро-автомобилях. Они проследовали по Невскому проспекту до Дворцовой площади.
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В Петербурге стартовала «Регата Победы»
В Петербурге студенты и волонтеры на четырнадцати гребных шлюпках пройдут по рекам и каналам Северной столицы в рамках акции "Регата Победы", сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
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Стивен Сигал оценил парад Победы в Москве
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Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
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На Красной площади в Москве прошел парад Победы
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В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
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В Москве началось шествие Бессмертного полка
Организаторы рассчитывают, что в сегодняшней акции примут участие около миллиона человек.
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