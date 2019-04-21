Политика

В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колениМосковский Комсомолец 04:17

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко во время дебатов с разбега встала на колени между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
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В сети высмеяли падение вице-спикера Рады на колени

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ИА Новороссиявчера в 12:43

В Сети появилось видео со встающей с разбега на колени вице-спикером Рады

РИА Новостивчера в 23:33

В соцсетях высмеяли вице-спикера Рады, с разбега падающую на колени вслед за Зеленским

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Комсомольская правдавчера в 14:48

"Какая-то с*ка крикнула - "американский посол!" Вице-спикер Рады на коленях стала главным мемом Украины

Царьград06:44
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«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию

Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
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В результате шести взрывов на Шри-Ланке погибли 20 человек

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В столичный регион идет летнее тепло

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Будущего победителя президентских выборов на Украине пожалел бывший глава государства Леонид Кучма.
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Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, победив Хана

Американец во второй раз защищает пояс. В октябре 2018 Кроуфорд победил Хосе Бенавидеса техническим нокаутом в 12-м раунде.
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Гройсман проголосовал на выборах президента Украины

Ранее уже проголосовали оба кандидата в президенты Украины — Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
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Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский

Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
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Свечников: Овечкин первым предложил подраться

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На Кемаля Кылычдароглу напали в пригороде Анкары

Лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу прибыл в пригород Анкары Чубук на похороны военнослужащего.
Обновлено в 07:59
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Явка на выборах президента Украины к 11:00 составила 7,93%

Обновлено в 04:33
Армия и оружие

ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 80 боеприпасов

За минувшие сутки подразделения украинских оккупационных войск пять раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив по территории Республики более 80 различных боеприпасов.
Обновлено в 07:12
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

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В Гонконге столкнулись пять автобусов

Более 20 человек пострадали в результате столкновения пяти автобусов в Гонконге, сообщает газета South China Morning Post.
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Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
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Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание, сообщила РБК пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова.
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Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".
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Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
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Суд отказался снимать Зеленского с выборов

Обновлено вчера в 18:04
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SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Обновлено вчера в 22:23
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За показ бюллетеня Зеленскому грозит три года

Полиция проверяет сообщение о нарушении кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским законодательства в день выборов.
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Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада

Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
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Водитель Lexus сбил инспектора ДПС в Ленинградской области

"По предварительной информации, на 68-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков водитель не справился с управлением и сбил сотрудника ДПС, который находился на краю проезжей части и оформлял документы на ранее остановленного водителя другого транспортного средства", - сказали в управлении.
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Что касается призыва Вакарчука приходить на выборы в вышиванках, то Петр Порошенко ранее выложил похожий пост под тем же хештэгом - "голосую за Украину".
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Православные празднуют Вербное воскресенье

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Политолог заявил, что стратегическое превосходство России над США уже давно всем очевидно.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Ирина Владимировна Геращенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель, журналист. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года. Народный депутат Украины VI, VII и VIII созывов с 2007 года.
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