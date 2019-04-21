В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колениМосковский Комсомолец 04:17

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко во время дебатов с разбега встала на колени между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени

Путешествия «Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.

Политика Кучма пожалел будущего президента Украины Будущего победителя президентских выборов на Украине пожалел бывший глава государства Леонид Кучма.

Единоборства Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, победив Хана Американец во второй раз защищает пояс. В октябре 2018 Кроуфорд победил Хосе Бенавидеса техническим нокаутом в 12-м раунде.

Политика Гройсман проголосовал на выборах президента Украины Ранее уже проголосовали оба кандидата в президенты Украины — Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Политика Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.

Общество Загитова отписалась от Медведевой в Instagram Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.

Происшествия На Кемаля Кылычдароглу напали в пригороде Анкары Лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу прибыл в пригород Анкары Чубук на похороны военнослужащего.

Армия и оружие ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 80 боеприпасов За минувшие сутки подразделения украинских оккупационных войск пять раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив по территории Республики более 80 различных боеприпасов.

Музыка Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».

Происшествия В Гонконге столкнулись пять автобусов Более 20 человек пострадали в результате столкновения пяти автобусов в Гонконге, сообщает газета South China Morning Post.

Энергетика ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

Общество Дмитрий Быков пришел в сознание Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание, сообщила РБК пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова.

Спорт Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".

Политика Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.

Политика За показ бюллетеня Зеленскому грозит три года Полиция проверяет сообщение о нарушении кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским законодательства в день выборов.

Политика Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Водитель Lexus сбил инспектора ДПС в Ленинградской области "По предварительной информации, на 68-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков водитель не справился с управлением и сбил сотрудника ДПС, который находился на краю проезжей части и оформлял документы на ранее остановленного водителя другого транспортного средства", - сказали в управлении.

Гаджеты Qualcomm выпустит бюджетную версию процессора Snapdragon 855 В следующем году Qualcomm намерена выпустить более дешевый вариант Snapdragon 855, который будет разработан по 7-нм технологии и в нем будет встроен 5G модем.

Политика Вакарчук призвал голосовать в вышиванках Что касается призыва Вакарчука приходить на выборы в вышиванках, то Петр Порошенко ранее выложил похожий пост под тем же хештэгом - "голосую за Украину".

Шоу-бизнес Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию Дакота также призналась, что в последние месяцы активно занимается спортом вместе с тренером и уже может похвастаться кубиками пресса, которые "были только до беременности в лучшие годы".