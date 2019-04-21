Вице-спикер Рады во время дебатов бросилась на колени с разбегаREGNUM 00:43

В сети интернет обсуждают странное поведение вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко во время дебатов кандидатов в президенты Украины — действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Вице-спикер Рады во время дебатов бросилась на колени с разбега

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