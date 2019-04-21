Политика

Вице-спикер Рады во время дебатов бросилась на колени с разбегаREGNUM 00:43

В сети интернет обсуждают странное поведение вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко во время дебатов кандидатов в президенты Украины — действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
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В сети высмеяли падение вице-спикера Рады на колени

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На колени перед Украиной крупным планом: Вице-спикер Рады показала мастер-класс Порошенко - видео

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В Сети появилось видео со встающей с разбега на колени вице-спикером Рады

РИА Новостивчера в 23:33
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Ирина Владимировна Геращенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель, журналист. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года. Народный депутат Украины VI, VII и VIII созывов с 2007 года.
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