Политика
Вице-спикер Рады во время дебатов бросилась на колени с разбегаREGNUM 00:43
Как оказалось со стороны действующего президента, на колени встал не один только Порошенко. Вице-спикер Рады Ирина Геращенко буквально бросилась на колени с разбега, подбежав к краю сцены. Затем она чуть ли не распласталась на краю сцены и чтобы подняться ей понадобилась помощь другой женщины.
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В сети набирает популярность видео с вице-спикером Рады, с разбега падающей на колени
Комсомольская правдавчера в 14:48
В сети набирает популярность видео с Геращенко, с разбега падающей на колени
ИА Новороссиявчера в 12:43
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