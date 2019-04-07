Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное делоREGNUM 00:33

Мы строим европейскую Украину, толерантное государство, где язык ненависти и вражды недопустим. Такие шутки невозможны в цивилизованном обществе… Употребление медицинских терминов в бранном контексте является дискриминирующим, унижающим человеческое достоинство.

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».

Происшествия В небе над Москвой опасно сблизились самолеты В небе над Москвой произошло опасное сближение самолетов.

Хоккей Овечкин и Кучеров побили два рекорда НХЛ Хоккеист «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал в регулярном чемпионате НХЛ 128 очков, побив рекорд результативности среди россиян, установленный 26 лет назад Александром Могильным; еще один рекорд лиги установил Александр Овечкин, который стал лучшим снайпером восьмой раз в карьере.

Происшествия В Росгвардии рассказали о задержании иностранца с наркотиками в Москве Сотрудники вневедомтсвенной охраны Росгвардии в Москве задержали 36-летнего гражданина одной из стран Западной Европы за хранение наркотиков.

Армия и оружие ДНР сорвала попытку Порошенко ввести военное положение Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин разоблачил попытку «президента» Украины Петра Порошенко спровоцировать кровопролитие.

Армия и оружие ВКС РФ испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ» Воздушно-космические войска России провели испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», заявил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.

Авто Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4 Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.

Хоккей Ковальчук и Малкин попали в топ худших игроков сезона Российские хоккеисты Евгений Малкин и Илья Ковальчук попали в топ-10 худших игроков НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.

Происшествия Ставропольская полиция задержала осквернивших мемориал «Родина-мать» В Ставропольском крае сотрудники правоохранительных органов задержали людей, которые осквернили мемориал "Родина-мать".

Армия и оружие США временно вывели военный контингент из Ливии «Контингент Вооружённых сил США, поддерживающих AFRICOM, временно передислоцирован из Ливии в связи с условиями безопасности», — говорится в Twitter командования.

Общество Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России «Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.

Происшествия Жители Самары засняли на видео падение метеорита Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.

Общество Назван российский регион с самым дорогим борщом Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.

Здоровье Пациент с опухолью мозга принялся шутить прямо во время операции В Великобритании пациент с опухолью мозга принялся шутить во время операции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Хоккей Хоккеист Войнов может получить новую дисквалификацию от НХЛ Российский хоккеист Вячеслав Войнов может получить новое отстранение от хоккея на длительный срок.

Авто Компания Xiaomi выпустит свой первый автомобиль Китайский производитель Xiaomi заявил, что вместе с автопроизводителем Bestune выпустит внедорожник под брендом Redmi.

Здоровье Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни Министерство здравоохранения России назвало основные факторы риска, которые человеку необходимо самому контролировать для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни.

Армия и оружие «Интерфакс»: российская армия перевооружится на новые РЛС В 2016 году Минобороны объявляло тендер на закупку шести станций «Ниобий-СВ».

Шоу-бизнес Умерла вдова Валерия Золотухина Вдова актера Валерия Золотухина, Тамара Золотухина, умерла в Москве на 71-м году жизни, заявила РБК актриса Театра на Таганке Рената Сотириади.

Шоу-бизнес Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.