Политика

Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное делоREGNUM 00:33

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
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Ирина Геращенко
Мы строим европейскую Украину, толерантное государство, где язык ненависти и вражды недопустим. Такие шутки невозможны в цивилизованном обществе… Употребление медицинских терминов в бранном контексте является дискриминирующим, унижающим человеческое достоинство.
— Ирина Геращенко, украинская журналисткаТелеканал 360° вчера в 23:48

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Ирина Владимировна Геращенко
Украинская журналистка
Украинский государственный деятель, журналист, политик. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
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