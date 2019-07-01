Политика
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование НавальногоГазета.Ru 18:54
Вице-спикер Мосгордумы Андрей Метельский отреагировал на расследование ФБК Алексея Навального в отношении его семьи и пообещал обратиться в суд, передает RNS.
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с чего всё началось
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о недвижимости семьи члена президиума генерального совета «Единой России», главы этой партии в Москве Андрея Метельского.Znak.com08:35
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:54, Вашингтон
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