Политика

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование НавальногоГазета.Ru 18:54

Вице-спикер Мосгордумы Андрей Метельский отреагировал на расследование ФБК Алексея Навального в отношении его семьи и пообещал обратиться в суд, передает RNS.
Читать в источнике
с чего всё началось
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование
 о недвижимости семьи члена президиума генерального совета «Единой России», главы этой партии в Москве Андрея Метельского.
Znak.com08:35

Подробнее о событии

Единоросс Метельский пригрозил Навальному судом

News.ru16:19

«Разоблаченный» Метельский отправил Навального «с Богом разбираться с правоохранительными органами»

Царьград16:03

Глава московских единоросов обратится в суд из-за расследования Алексея Навального

Эхо Москвы16:00

Глава московского отделения «Единой России» подаст в суд из-за расследования Навального

Дождь15:10

Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального

BFM.ru13:50

Навальный обнаружил у семьи «главного московского единоросса» недвижимость на 5,7 млрд рублей

Новая газета10:05

Лидер московских единороссов подаст в суд из-за расследования Навального

РБК14:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:54, Вашингтон
Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Обновлено в 08:13
Политика

Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 14:58
Происшествия

В США самолёт вернулся в пункт отправления из-за зловония на борту

Самолёт авиакомпании Spirit Airlines вернулся в аэропорт вылета в связи с непереносимой вонью на борту.
Обновлено в 18:28
Экономика

Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев

Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Наука

У жертв холокоста обнаружили снижение объема серого вещества

Чешские ученые обнаружили у выживших жертв холокоста уменьшение объема серого вещества по сравнению с их ровесниками: различия наблюдались в областях мозга, связанных с работой памяти, обучением, мотивацией и эмоциями.
Обновлено в 07:29
Политика

Термокружка Путина стала хитом в Китае

Обновлено в 07:50
Политика

Трамп одобрил гуманитарную помощь мигрантам на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп одобрил выделение гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой. Речь идет о сумме 4,6 миллиарда долларов.
Обновлено в 18:54
Происшествия

Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне

Рамзан Кадыров заявил, что считает того, кто напал и убил представителя МВД террористом. Также он выразил соболезнования родным погибшего.
Обновлено в 13:52
Экономика

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Общество

В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ

Основной период сдачи единого государственного экзамена завершился в Москве. Последние экзамены прошли 1 июля, передает ТВЦ.RU.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном

Обновлено в 14:51
Технологии

VPN-сервис Касперского стал блокировать запрещённые сайты

VPN-сервис Kaspersky Secure Connection начал блокировать сайты из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора, сообщает «Роскомсвобода».
Обновлено в 10:57
Армия и оружие

Второй полет самолета Ил-112В состоится в начале 2020 года

Обновлено в 18:04
Политика

Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 10:11
Политика

Грузия отозвала своего посла с Украины

Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
Обновлено в 16:42
Происшествия

Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме

В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Энергетика

ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев

ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, сказал журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено в 16:03
Общество

Толстовку принцессы Дианы выставят на аукцион в США

Аукцион RR Auction выставит на продажу толстовку британской принцессы Дианы с принтом Fly Atlantic, сообщается в Twitter.
Обновлено в 18:42
Политика

Симоньян высмеяла доклад немецких спецслужб об RT и Sputnik

Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад немецкой контрразведки, которая назвала эти медиаресурсы главными инструментами влияния России.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес

Хайди Клум вышла в свет с молодым женихом

Внимание публики и фотографов привелекла стильная пара — звезда мировых подиумов Хайди Клум и гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц.
Обновлено в 14:54
Авто

Более 2 тысяч Porsche Panamera попали под отзыв в России

Росстандарт сообщает об отзыве в России 2 055 транспортных средств марки Porsche Panamera (тип 970).
Обновлено в 04:07
Политика

Украинским морякам, нарушившим границу России, предъявлено обвинение

Напомним, 25 ноября прошлого года два украинских артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» пересекли государственную границу РФ в Керченском проливе и совершали опасные маневры, игнорируя требования российской стороны.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Успенская оправдала Пугачеву за езду по перрону

Певица Любовь Успенская отреагировала на то, что ее коллега Алла Пугачева проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:16
Футбол

«Зенит» расторг контракт с Маркизио

Обновлено в 12:30
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток

Обновлено в 12:43
Происшествия

На детской площадке на Украине произошел взрыв

В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:44
Экономика

Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года

Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.
Обновлено в 18:53
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено в 18:23
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено в 15:08
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное