с чего всё началось

Вице-спикер Мосгордумы Андрей Метельский отреагировал на расследование ФБК Алексея Навального в отношении его семьи и пообещал обратиться в суд, передает RNS.

Политика Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.

Происшествия В США самолёт вернулся в пункт отправления из-за зловония на борту Самолёт авиакомпании Spirit Airlines вернулся в аэропорт вылета в связи с непереносимой вонью на борту.

Экономика Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.

Наука У жертв холокоста обнаружили снижение объема серого вещества Чешские ученые обнаружили у выживших жертв холокоста уменьшение объема серого вещества по сравнению с их ровесниками: различия наблюдались в областях мозга, связанных с работой памяти, обучением, мотивацией и эмоциями.

Политика Трамп одобрил гуманитарную помощь мигрантам на границе с Мексикой Президент США Дональд Трамп одобрил выделение гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой. Речь идет о сумме 4,6 миллиарда долларов.

Происшествия Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что считает того, кто напал и убил представителя МВД террористом. Также он выразил соболезнования родным погибшего.

Экономика Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10% Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.

Общество В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ Основной период сдачи единого государственного экзамена завершился в Москве. Последние экзамены прошли 1 июля, передает ТВЦ.RU.

Технологии VPN-сервис Касперского стал блокировать запрещённые сайты VPN-сервис Kaspersky Secure Connection начал блокировать сайты из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора, сообщает «Роскомсвобода».

Политика Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.

Политика Грузия отозвала своего посла с Украины Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.

Происшествия Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.

Энергетика ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, сказал журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Общество Толстовку принцессы Дианы выставят на аукцион в США Аукцион RR Auction выставит на продажу толстовку британской принцессы Дианы с принтом Fly Atlantic, сообщается в Twitter.

Политика Симоньян высмеяла доклад немецких спецслужб об RT и Sputnik Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад немецкой контрразведки, которая назвала эти медиаресурсы главными инструментами влияния России.

Шоу-бизнес Хайди Клум вышла в свет с молодым женихом Внимание публики и фотографов привелекла стильная пара — звезда мировых подиумов Хайди Клум и гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц.

Авто Более 2 тысяч Porsche Panamera попали под отзыв в России Росстандарт сообщает об отзыве в России 2 055 транспортных средств марки Porsche Panamera (тип 970).

Политика Украинским морякам, нарушившим границу России, предъявлено обвинение Напомним, 25 ноября прошлого года два украинских артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» пересекли государственную границу РФ в Керченском проливе и совершали опасные маневры, игнорируя требования российской стороны.

Шоу-бизнес Успенская оправдала Пугачеву за езду по перрону Певица Любовь Успенская отреагировала на то, что ее коллега Алла Пугачева проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Происшествия На детской площадке на Украине произошел взрыв В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.

Политика В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.