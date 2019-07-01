с чего всё началось

Вице-спикер Мосгордумы Андрей Метельский отреагировал на расследование ФБК Алексея Навального в отношении его семьи и пообещал обратиться в суд, передает RNS.

Политика Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с Зеленским Глава украинского МИДа Павел Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским.

Происшествия В Иркутской области выросло число жертв наводнения Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.

Происшествия На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море Двух подростков на самодельном плоту из пенопласта вечером 1 июля унесло в море в Татарском проливе, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.

Происшествия На Арсенальной набережной загорелся автосервис На кадрах видно, что огонь охватил крышу здания. Отмечается, что там расположена станция техобслуживания автомобилей.

Космос Марсоход «Марс-2020» получил руку-робота и универсальную камеру Ровер уже обзавелся подвеской и колесами, а на этой неделе на него установили 2,1-метровый роботизированный манипулятор, который включает в себя пять электродвигателей и пять элементов, соединенных «суставами».

Транспорт «Аэрофлот» отменил ряд рейсов в Прагу после решения властей Чехии "Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу, так как авиационные власти Чехии аннулировали ранее выданные разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.

Общество Гороскоп на 1 июля: Львам лучше помедитировать, а Рыб побалует Фортуна Сегодня, 1 июля, гороскоп советует не зацикливаться на временных неудачах и не обращать внимания на мнение недовольных угодить всем на свете нереально.

Происшествия Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Политика Кикабидзе поддержал отказ Катамадзе выступать в России Актер Вахтанг Кикабидзе прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать в России. Он выразил поддержку решению артистки.

Общество Бутина за время нахождения в американской тюрьме потеряла 20 кг Россиянка Мария Бутина за время нахождения в тюрьме американского города Таллахасси (штата Флорида) потеряла около 20 кг, рассказал «Известиям» ее отец Валерий Бутин.

Здоровье Россиянок попросили не менять кроссовки на шпильки Главный специалист по спортивной медицине департамента здравоохранения Москвы Зураб Орджоникидзе призвал женщин не злоупотреблять резкой сменой спортивной обуви на каблуки из-за риска микронадрывов связок, передает РИА "Новости".

Армия и оружие National Interest восхитился российским супертанком Т-14 Автор отмечает, что одним из самых ожидаемых был танк T-14, который также продемонстрировали на форуме.

Армия и оружие ВВС Израиля нанесли очередной удар по территории Сирии Сегодня ночью самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам САА в окрестностях Дамаска, а также в провинции Хомс.

Политика Медведев отметил дефицит доверия к «Единой России» Премьер-министр заявил, что партия ощущает серьезный дефицит доверия электората, так как людям часто кажется, что к их мнению никто не прислушивается, а тех реальных перемен, которые происходят в стране, недостаточно.

Авто В России запретили ввоз многоместных праворульных автомобилей Запрет на ввоз праворульных многоместных автомобилей вступил в силу на территории России. Информацию об этом передает издание OANews.

Общество Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.

Хоккей Павелски заключил трехлетнее соглашение с «Далласом» Нападающий Джо Павелски подписал трехлетний контракт с "Далласом", сообщает официальный сайт лиги.

Происшествия Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.