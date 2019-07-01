Политика
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование НавальногоГазета.Ru 18:54
Вице-спикер Мосгордумы Андрей Метельский отреагировал на расследование ФБК Алексея Навального в отношении его семьи и пообещал обратиться в суд, передает RNS.
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с чего всё началось
Семье секретаря московского отделения «Единой России» и заместителя председателя Мосгордумы Андрея Метельского принадлежит недвижимость на 5,7 млрд рублей, в том числе четыре отеля в Австрии, и несколько фирм, утверждается в расследовании Фонда борьбы с коррупцией политика Алексея Навального.Новая газета10:05
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