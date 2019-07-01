Политика

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование НавальногоГазета.Ru 18:54

Вице-спикер Мосгордумы Андрей Метельский отреагировал на расследование ФБК Алексея Навального в отношении его семьи и пообещал обратиться в суд, передает RNS.
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Семье секретаря московского отделения «Единой России» и заместителя председателя Мосгордумы Андрея Метельского принадлежит недвижимость на 5,7 млрд рублей, в том числе четыре отеля в Австрии, и несколько фирм, утверждается
 в расследовании Фонда борьбы с коррупцией политика Алексея Навального.
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Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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