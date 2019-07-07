Футбол

Вице-президенту «Барселоны» понравилась игра Алексея МиранчукаНева Спорт 10:57

Зенит — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Суперкубок России, Финал, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Федор Смолов
19′
Дмитрий Живоглядов
Сердар Азмун
45′+2′
Кристиан Нобоа
Александр Ерохин
46′
Игорь Смольников
52′
Сердар Азмун
53′
67′
Рифат Жемалетдинов
Эдер
Магомед Оздоев
70′
Сердар Азмун
Лука Джорджевич
77′
79′
Алексей Миранчук
82′
Алексей Миранчук
84′
Дмитрий Живоглядов
Брайан Идову
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
86′
Магомед Оздоев
90′+2′
90′+5′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что вице-президент каталонской «Барселоны» Хавьер Бордас, который посетил матч Суперкубка России, был впечатлен игрой Алексея Миранчука.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Вице-президенту «Барселоны» понравилась игра Алексея Миранчука

Нева Спорт10:57

Вице-президент «Барселоны» оценил игру футболиста «Локомотива» Алексея Миранчука в матче с «Зенитом»

Sport24.ru05:35

Вице-президент «Барселоны» оценил игру Миранчука на Олимп - Суперкубке

Газета.Ru06:59

Гендиректор «Локомотива»: вице-президент «Барселоны» отметил игру Алексея Миранчука

RT на русском07:17

В «Локомотиве» сообщили об оценке «Барселоной» игры Алексея Миранчука

РБК06:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:53, Вашингтон
Спорт

Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу

Обновлено в 09:25
Происшествия

Во Франкфурте-на-Майне обезвредили бомбу времён Второй мировой войны

Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес

Певица Лолита едва не попала под обстрел на Донбассе

Лолита Милявская приехала на Донбасс с концертами.
Обновлено в 10:00
Культура

Познер объявил о выходе из состава жюри премии ТЭФИ

Обновлено в 11:13
Происшествия

Высоковольтный провод убил всю рыбу в российской реке

Обновлено в 11:33
Авто

Японцы используют каршеринг для сна и отдыха

Некоторые использовали машины в качестве камеры хранения для сумок и личных вещей, но чаще просто сидели в них с ноутбуком - вместо, скажем, кафе.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе

В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
Политика

Партия Зеленского исключила семь кандидатов в Раду из своего списка

Список кандидатов в депутаты Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лишился семи человек.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Группа китайских туристов отравилась в петербургском ресторане

Обновлено в 10:55
Происшествия

Суд арестовал капитана перевернувшегося в Черном море катера

Обновлено в 09:16
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Единоборства

Аскрен был нокаутирован в UFC уже на 5-й секунде боя

В Неваде (США) проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 239, где в 3-м по значимости бое Хорхе Масвидал нанес Бену Аскрену первое поражение в карьере.
Обновлено в 01:47
Политика

Зеленский назначил губернатора Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого губернатором Луганской области.
Обновлено в 10:10
Политика

Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании

Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Влад Соколовский объяснился за измены Рите Дакоте

В прошлом году Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским по причине неверности мужа.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено в 09:04
Наука

Экологи нашли 900 миллионов гектаров под посадку лесов

Обновлено вчера в 04:07
Наука

В египетской пирамиде найден ход в загробный мир

В пирамиде Джосера, которая считается самой древней, обнаружили пути в загробный мир.
Обновлено 05 июля в 08:49
Происшествия

В Петербурге при взрыве газа в жилом доме пострадал человек

Обновлено в 06:27
Общество

Мединский посоветовал посмотреть Россию, прежде чем ехать за рубеж

"Думаю, прежде чем ехать в Турцию, стоит поехать в Псковско-печерский монастырь, в псковские церкви, которым тысяча лет и больше", - предложил Мединский Он напомнил, что всего в России около 30 памятников ЮНЕСКО, и этот статус дает подсказку туристам, что объекты надо посетить.
Обновлено в 11:34
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки

Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Политика

Пушков напомнил Великобритании о нарушениях свободы слова

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на «истерику» Британии по поводу возвращения российской делегации в ПАСЕ и напомнил Лондону о его двойных стандартах.
Обновлено в 08:35
Политика

Соратник Зеленского признал, что Киев вредит Крыму

Украина вредит своим же гражданам, отключая воду в Крыму.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing

Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.
Обновлено в 07:20
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Авто

Продажи люксовых автомобилей с пробегом выросли в России

Обновлено в 08:34
Происшествия

Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале

В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено вчера в 19:49
Музыка

Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе

Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.
Обновлено в 08:15
Здоровье

Медики рассказали, о каких болезнях может говорить ухудшение зрения

Офтальмолог Ольга Половинкина считает, что не стоит игнорировать симптомы, которые являются причиной постепенного ухудшения зрения.
Обновлено в 11:45
Наука

Пляжи Карибского побережья загрязнены водорослями

В этом году цветение бурых саргассовых водорослей в Атлантическом океане принимает поистине угрожающие масштабы.
Обновлено 05 июля в 11:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фёдор Смолов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Василий Кикнадзе
Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное