Футбол

Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей МихайловВести.Ru 03:04

Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов. Нынешний вице-президент Наиль Измайлов покинет свой пост по окончанию сезона. Накануне стало известно о предстоящих переменах в руководстве "Спартака".
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СМИ: Стал известен новый вице-президент «Спартака»

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СМИ: Михайлов станет новым вице-президентом «Спартака»

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СМИ узнали имя нового вице-президента «Спартака»

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Кто такой Сергей Михайлов, новый вице-президент «Спартака»?

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«Чемпионат»: Сергей Михайлов станет вице-президентом «Спартака», Цорн будет отвечать за селекцию

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СМИ: Томас Цорн может войти в спортивный департамент «Спартака»

Sportbox.RUвчера в 16:06
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Составлен рейтинг регионов с самыми большими продажами новых авто

Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
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Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»

Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.
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Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
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Политика

Путин заявил о возможности стыковки Севморпути с «Морским шелковым путем»

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не исключает возможность состыковать Северный морской путь с китайским Шелковым путем.
Обновлено в 02:18
Авто

АвтоВАЗ поднял цены на ряд комплектаций Lada Granta

АвтоВАЗ изменил комплектацию нескольких версий семейства Lada Granta FL.
Обновлено вчера в 18:26
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Путин выразил соболезнования близким Элины Быстрицкой

Обновлено вчера в 07:39
Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

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Политика

В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Здоровье

Десятки российских медиков не сдали экзамен по выявлению рака

В России с 2017 года проходили курсы на федеральном сайте непрерывного медицинского образования для российских медиков по факту выявления ранних признаков рака.
Обновлено вчера в 11:23
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Общество

В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации

Скворцова подчеркнула, что здравоохранение должно быть комфортным для пациентов.
Обновлено вчера в 07:49
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны

Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено 25 апреля в 07:47
Автоспорт

Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку

Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45
Космос

Скоро космические корабли смогут долетать до МКС за два часа

Обновлено вчера в 20:19
Происшествия

Экс-майору Евсюкову после десяти лет заключения могут смягчить режим

Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

В Хабаровском крае упал самолет Як-18

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
Политика

В ООН сообщили о нарушении прав Ассанжа на частную жизнь

Спецдокладчик ООН по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни Джозеф Каннатачи сообщил о серьёзных нарушениях в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора.
Обновлено в 02:51
Происшествия

МЧС назвало возможную причину пожара на заводе «Красмаш»

Причиной крупного пожара на территории красноярского завода "Красмаш" могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Обновлено в 03:28
Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Футбол

Игроки «Болтона» отказались выходить на матчи из-за задержек зарплаты

Футболисты «Болтона» отказались выходить на оставшиеся матчи сезона в Чемпионшипе из-за невыплаты заработной платы, сообщает BBC.
Обновлено вчера в 21:05
Футбол

Яя Туре стал футбольным агентом

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре начал агентскую деятельность.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Ранее сообщалось, что в пятницу в городе Калмунай двое военнослужащих и один мирный житель погибли, еще три человека получили ранения при обстреле неизвестными сотрудников полиции и солдат национальной армии.
Обновлено вчера в 23:56
Хоккей

«Каролина» без Свечникова обыграла «Айлендерс» и повела в серии

Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

На шахте в ЛНР обнаружили тела 13 горняков

Тела еще восьми шахтеров обнаружили спасатели вечером и ночью под завалами на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в МЧС ЛНР.
Обновлено в 00:37
Авто

Внедорожник LADA 4x4 получит полностью независимую подвеску

Внедорожник выпускается в трех- и пятидверном вариантах кузова и двух спецверсиях: Urban и Bronto.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

В Дагестане шесть человек пострадали от взрыва газа

Шесть человек получили телесные повреждения в результате взрыва бытового газа в Хасавюрте, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дагестанского Министерства здравоохранения.
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Происшествия

В ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
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Сергей Родионов
Футболист
Советский и российский футболист, нападающий, тренер, футбольный функционер. В настоящее время спортивный директор московского «Спартака». Мастер спорта СССР международного класса.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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