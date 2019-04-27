Футбол
Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей МихайловВести.Ru 03:04
Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов. Нынешний вице-президент Наиль Измайлов покинет свой пост по окончанию сезона. Накануне стало известно о предстоящих переменах в руководстве "Спартака".
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Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.
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Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
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Скворцова подчеркнула, что здравоохранение должно быть комфортным для пациентов.
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В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
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Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
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Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку
Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
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Скоро космические корабли смогут долетать до МКС за два часа
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Экс-майору Евсюкову после десяти лет заключения могут смягчить режим
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Происшествия
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Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
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В ООН сообщили о нарушении прав Ассанжа на частную жизнь
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Происшествия
МЧС назвало возможную причину пожара на заводе «Красмаш»
Причиной крупного пожара на территории красноярского завода "Красмаш" могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
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В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
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Обновлено вчера в 21:03
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Шесть человек получили телесные повреждения в результате взрыва бытового газа в Хасавюрте, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дагестанского Министерства здравоохранения.
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Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
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