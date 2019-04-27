Футбол

Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей МихайловВести.Ru 03:04

Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов. Нынешний вице-президент Наиль Измайлов покинет свой пост по окончанию сезона. Накануне стало известно о предстоящих переменах в руководстве "Спартака".
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Украинские пограничники заявили, что на границе с Крымом возникли осложнения при проведении пропускных операций.
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ЦБ отказался менять ключевую ставку

Несмотря на мнение многих аналитиков, бравшихся прогнозировать решение руководства ЦБ по ключевой ставке, в регуляторе не стали ее менять.
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Сергей Родионов
Футболист
Советский и российский футболист, нападающий, тренер, футбольный функционер. В настоящее время спортивный директор московского «Спартака». Мастер спорта СССР международного класса.
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