Футбол
Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей МихайловВести.Ru 03:04
Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов. Нынешний вице-президент Наиль Измайлов покинет свой пост по окончанию сезона. Накануне стало известно о предстоящих переменах в руководстве "Спартака".
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На Шри-Ланке продлен режим комендантского часа, который действует на всей территории республики после терактов 21 апреля.
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Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили
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Безопасность новой вакцины против рака толстой кишки создатели проверили непосредственно на людях и показала положительные результаты в ходе клинических испытаний фазы № 1. Как информирует Journal for ImmunoTherapy of Cancer, новая вакцина против колоректального рака прошла первые успешные клинические исследования.
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Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.
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Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
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Мир в Донбассе по плану России допустили в штабе Зеленского
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал мир в Донбассе по плану России возможным, но неприемлемым вариантом.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
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