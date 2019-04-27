Футбол

Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей МихайловВести.Ru 03:04

Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов. Нынешний вице-президент Наиль Измайлов покинет свой пост по окончанию сезона. Накануне стало известно о предстоящих переменах в руководстве "Спартака".
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Томас Цорн. Он будет отвечать за трансферы в «Спартаке»

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СМИ: Стал известен новый вице-президент «Спартака»

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Кто такой Сергей Михайлов, новый вице-президент «Спартака»?

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«Чемпионат»: Сергей Михайлов станет вице-президентом «Спартака», Цорн будет отвечать за селекцию

Sports.ru03:00
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Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

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Сергей Родионов
Футболист
Советский и российский футболист, нападающий, тренер, футбольный функционер. В настоящее время спортивный директор московского «Спартака». Мастер спорта СССР международного класса.
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