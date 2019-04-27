Футбол

Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей МихайловВести.Ru 03:04

Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов. Нынешний вице-президент Наиль Измайлов покинет свой пост по окончанию сезона. Накануне стало известно о предстоящих переменах в руководстве "Спартака".
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За трансферы «Спартака», возможно, будет отвечать Томас Цорн. Кто это такой?

Sport24.ru06:45

Кто такой Сергей Михайлов, новый вице-президент «Спартака»?

Чемпионат03:50

СМИ узнали имя нового вице-президента «Спартака»

РИА Новости03:41

СМИ: Стал известен новый вице-президент «Спартака»

Матч ТВ02:57

Вот это бомба! Руководить «Спартаком» будет сын президента российской премьер-лиги?

Советский спорт06:00

Главные новости утра. Михайлов станет вице-президентом «Спартака», Кейн может восстановиться к финалу Лиги чемпионов

Бомбардир.ру05:01

«Чемпионат»: Сергей Михайлов станет вице-президентом «Спартака», Цорн будет отвечать за селекцию

Sports.ru03:00
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Первый канал проведёт проверку результатов финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 06:08
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия

Фанаты «Мстителей» избили посетителя кинотеатра за спойлеры

Обновлено вчера в 22:03
Футбол

Червиченко: отставки Измайлова и Родионова убьют ФК «Спартак»

В пятницу пресс-служба "Спартака" объявила, что по окончании сезона пост вице-президента "Спартака" покинет Измайлов, а должность спортивного директора - Родионов.
Обновлено вчера в 09:38
Политика

Получение гражданства РФ могут упростить для всех жителей Украины

Президент России Владимир Путин задумался об упрощении процедуры получения гражданства России всем жителям Украины, а не только Донбасса, 27 апреля сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Футбол

Игорь Шалимов станет новым главным тренером «Спартака-2»

Напомним, Шалимов покинул пост главного тренера «Химок» 9 апреля. До этого он работал в «Краснодаре».
Обновлено в 06:36
Происшествия

В ДТП на Киевском шоссе в Москве пострадал грудной ребенок

Три человека пострадали в результате ДТП на Киевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Обновлено в 04:33
Политика

Путин заявил, что Россия может упростить процесс получения гражданства для украинцев

Ранее iReactor сообщал о том, что Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителям некоторых районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 05:06
Общество

Освободившаяся Варвара Караулова запланировала пресс-конференцию

Обновлено в 06:43
Происшествия

СК проводит расследование по факту убийства семьи в Уфе

Следователи проводят расследование в связи с обнаружением тел пяти членов одной семьи, в том числе троих детей, на садовом участке в Уфе.
Обновлено в 06:54
Авто

Наши за границей: во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе

Из СССР за несколько лет ввезли около 500 машинокомплектов, а тем временем шла неспешная, но упорная локализация производства, которая привела к тому, что с 1956 года все узлы, включая 50‑сильные двигатели и трехступенчатые коробки передач для Варшав, стали делать в Польше.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Адвокат рассказал о праве экс-майора Евсюкова на смягчение режима

Обновлено в 04:08
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Крыму

В результате ДТП с участием микроавтобуса и иномарки в Симферопольском районе Крыма погибли шесть человек, пострадали двое.
Обновлено в 02:12
Политика

Сын Александра Лукашенко повзрослел и сменил имидж

Наследник сменил имидж и заметно возмужал. Сына президента Белоруссии все привыкли называть просто Коля.
Обновлено вчера в 11:30
Общество

Беглов сказал «спасибо» москвичам за уборку Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сегодня поблагодарил рабочих из Москвы за уборку нашего города.
Обновлено в 05:37
Наука

Вымирание вследствие глобального потепления может начаться с океана

В результате специалисты пришли к выводу, что в первую очередь из-за климатических изменений страдают морские виды и именно с океана может начаться вымирание из-за глобального потепления.
Обновлено вчера в 10:39
Наука

Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде

Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
Обновлено 25 апреля в 09:18
Политика

Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет простил избранного президента Украины Владимира Зеленского за сравнение томоса об автокефалии с "термосом".
Обновлено в 05:20
Общество

Власти Австралии намерены истребить 2 млн диких кошек

Обновлено вчера в 19:24
Общество

«Аэрофлот» требует от суда в США отклонить иск опоздавших пассажиров

Несколько пассажиров, опоздавших на рейсы «Аэрофлота» в США, требуют 10 млн долларов в качестве компенсации.
Обновлено в 01:21
Происшествия

На Волге столкнулись два судна. Погиб один человек

Обновлено в 06:12
Политика

В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец

В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Футбол

Погба согласовал условия контракта с «Реалом»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба согласовал контракт с мадридским "Реалом", передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:14
Политика

Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом»

Без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом газа, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Обновлено в 06:47
Авто

Составлен топ-10 регионов-лидеров по продажам новых автомобилей

Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:10
Политика

Путин заявил о желании подискутировать с Зеленским

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хотел бы подискутировать с новым лидером Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:09
Наука

Названа причина «кислородной катастрофы» 50 млн лет назад

Исследователи из Принстонского университета в Соединенных Штатов задались идеей выяснить, что стало причиной изменения климата еще 50 миллионов лет назад.
Обновлено в 02:43
Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 25 апреля в 23:59
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Культура

Сериалы Пятого канала получили награды кинофестиваля Detective Fest

Обновлено в 05:37
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Сергей Родионов
Футболист
Советский и российский футболист, нападающий, тренер, футбольный функционер. В настоящее время спортивный директор московского «Спартака». Мастер спорта СССР международного класса.
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