Футбол
Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей МихайловВести.Ru 03:04
Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов. Нынешний вице-президент Наиль Измайлов покинет свой пост по окончанию сезона. Накануне стало известно о предстоящих переменах в руководстве "Спартака".
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:05, Ашберн
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено вчера в 11:01
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Фанаты «Мстителей» избили посетителя кинотеатра за спойлеры
Обновлено вчера в 22:03
Футбол
Червиченко: отставки Измайлова и Родионова убьют ФК «Спартак»
В пятницу пресс-служба "Спартака" объявила, что по окончании сезона пост вице-президента "Спартака" покинет Измайлов, а должность спортивного директора - Родионов.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Получение гражданства РФ могут упростить для всех жителей Украины
Президент России Владимир Путин задумался об упрощении процедуры получения гражданства России всем жителям Украины, а не только Донбасса, 27 апреля сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Футбол
Игорь Шалимов станет новым главным тренером «Спартака-2»
Напомним, Шалимов покинул пост главного тренера «Химок» 9 апреля. До этого он работал в «Краснодаре».
Обновлено в 06:36
Происшествия
В ДТП на Киевском шоссе в Москве пострадал грудной ребенок
Три человека пострадали в результате ДТП на Киевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
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Ранее iReactor сообщал о том, что Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителям некоторых районов Луганской и Донецкой областей Украины.
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Происшествия
СК проводит расследование по факту убийства семьи в Уфе
Следователи проводят расследование в связи с обнаружением тел пяти членов одной семьи, в том числе троих детей, на садовом участке в Уфе.
Обновлено в 06:54
Авто
Наши за границей: во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе
Из СССР за несколько лет ввезли около 500 машинокомплектов, а тем временем шла неспешная, но упорная локализация производства, которая привела к тому, что с 1956 года все узлы, включая 50‑сильные двигатели и трехступенчатые коробки передач для Варшав, стали делать в Польше.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Крыму
В результате ДТП с участием микроавтобуса и иномарки в Симферопольском районе Крыма погибли шесть человек, пострадали двое.
Обновлено в 02:12
Политика
Сын Александра Лукашенко повзрослел и сменил имидж
Наследник сменил имидж и заметно возмужал. Сына президента Белоруссии все привыкли называть просто Коля.
Обновлено вчера в 11:30
Общество
Беглов сказал «спасибо» москвичам за уборку Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сегодня поблагодарил рабочих из Москвы за уборку нашего города.
Обновлено в 05:37
Наука
Вымирание вследствие глобального потепления может начаться с океана
В результате специалисты пришли к выводу, что в первую очередь из-за климатических изменений страдают морские виды и именно с океана может начаться вымирание из-за глобального потепления.
Обновлено вчера в 10:39
Наука
Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде
Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
Обновлено 25 апреля в 09:18
Политика
Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет простил избранного президента Украины Владимира Зеленского за сравнение томоса об автокефалии с "термосом".
Обновлено в 05:20
Общество
Власти Австралии намерены истребить 2 млн диких кошек
Обновлено вчера в 19:24
Общество
«Аэрофлот» требует от суда в США отклонить иск опоздавших пассажиров
Несколько пассажиров, опоздавших на рейсы «Аэрофлота» в США, требуют 10 млн долларов в качестве компенсации.
Обновлено в 01:21
Происшествия
На Волге столкнулись два судна. Погиб один человек
Обновлено в 06:12
Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Футбол
Погба согласовал условия контракта с «Реалом»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба согласовал контракт с мадридским "Реалом", передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:14
Политика
Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом»
Без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом газа, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Обновлено в 06:47
Авто
Составлен топ-10 регионов-лидеров по продажам новых автомобилей
Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Путин заявил о желании подискутировать с Зеленским
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хотел бы подискутировать с новым лидером Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:09
Наука
Названа причина «кислородной катастрофы» 50 млн лет назад
Исследователи из Принстонского университета в Соединенных Штатов задались идеей выяснить, что стало причиной изменения климата еще 50 миллионов лет назад.
Обновлено в 02:43
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 25 апреля в 23:59
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54