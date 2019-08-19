Политика
Вице-президент Венесуэлы привезла от Мадуро благодарность ПутинуТАСС 06:07
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщила, что привезла личную благодарность президента Венесуэлы Николаса Мадуро российскому лидеру Владимиру Путину.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия и Венесуэла договорились продолжать военно-техническое сотрудничество
Парламентская газета11:33
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:41, Ашберн
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено в 10:12
Политика
Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года
Президент РФ Владимир Путин считает преждевременным говорить о своих планах после текущего президентского срока.
Обновлено в 11:50
Авто
В России в следующем году резко подорожают автомобили
«Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики», — пишет «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:50
Футбол
КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 710 тысяч рублей
Московский "Спартак" по итогам дерби оштрафован на 350 тысяч рублей, ЦСКА – на 360 тысяч, сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 11:24
Политика
Трамп поддержал возвращение России в G8
Следует отметить, что предложение американского президента поддержал тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, "отвечает общим интересам", передает ФАН.
Обновлено вчера в 16:56
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Здоровье
Российских туристов предупредили о вспышке листериоза в Испании
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке листериоза в Испании. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:55
Культура
Иностранцы смогут поучаствовать в грантах на фестивале «Таврида-АРТ»
Иностранные участники смогут войти в состав проектных команд, которые будут работать над грантами фестиваля «Таврида-АРТ», который проходит в Крыму.
Обновлено в 12:30
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC
Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
Обновлено вчера в 11:27
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Политика
Германия потребовала от России конструктива по Украине
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Россию к конструктивному диалогу с Украиной.
Обновлено в 07:59
Транспорт
Аэропорт «Пулково» может прекратить обслуживание «России»
Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Актриса Яна Гладких не послушала врачей и отказалась делать аборт
По некоторым данным, на лечение ребенка потребуется около 4,5 миллионов рублей.
Обновлено в 10:15
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Политика
Московский суд оставил под стражей украинских моряков-провокаторов
Московский городской суд 21 августа оставил под стражей 13 украинских моряков, участвовавших в провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 12:15
Происшествия
В шахте в Свердловской области обвалом породы заблокировало рабочего
Рабочего заблокировало в шахте в Свердловской области при обрушении горной породы.
Обновлено в 09:55
Политика
Паспорт РФ фигуранту дела о событиях в Одессе восстановят бесплатно
Дипломаты оказывают помощь в восстановлении паспорта россиянину Евгению Мефедову, который является фигурантом дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Киберспорт
Valve совместно с Perfect World запустит в Китае отдельный Steam
Zhengqi Pingtai Компания Valve при поддержке китайской Perfect World готовится запустить в Поднебесной цифровой магазин, получивший название Zhengqi Pingtai (что переводится как Steam Platform) – китайскую версию Steam, не связанную с основной площадкой.
Обновлено в 10:10
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в поджоге мужчины
Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 10:35
Кино
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel
Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Футбол
Данил Круговой перешел в «Зенит»
Обновлено в 06:59
Политика
Премьер-министр Дании отреагировала на отказ Трампа от визита в страну
Напомним, ранее сегодня стало известно о решении Дональда Трампа отменить запланированную на начало сентября встречу с Метте Фредериксен из-за того, что она отказалась обсуждать предложение США о покупке Гренландии.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову «обворовали» во второй раз на Бали
Ольга Бузова уже вторую неделю находится на Бали, где совмещает работу с отдыхом.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Видео крушения вертолета с россиянами в Греции появилось в сети
Очевидец снял на видео падение вертолета с двумя гражданами РФ На борту в Греции.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Путин пообещал ответ на новую угрозу со стороны США
Испытание в США наземной версии ракеты "Томагавк", которые можно запускать с установок, уже размещенных в Румынии и планируемых к размещению в Польше, создает новый угрозы для России, и эти угрозы не останутся без ответа.
Обновлено в 12:18
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00