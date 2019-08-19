Политика
Вице-президент Венесуэлы передала слова благодарности Путину от МадуроПолитика Сегодня 06:47
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в среду, 21 августа, встретилась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе беседы она сообщила, что президент Боливарианской республики Николас Мадуро предал благодарность российскому коллеге Владимиру Путину.
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Санкции США помогли усилить сотрудничество Каракаса и Москвы, заявила вице-президент Венесуэлы
Парламентская газета06:40
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:42, Ашберн
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Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
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Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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Малком: «„Зенит“ приложил титанические усилия, чтобы заполучить меня»
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Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
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«Спартак» назвал цены на билеты на матч Лиги Европы с «Брагой»
29 августа «Спартак» на «Открытие Арене» проведет ответную встречу в рамках раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА с «Брагой».
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Как сообщает издание «Коммерсант», в 2020 году в России произойдёт резкий рост стоимости машин из-за отсутствия господдержки крупных производителей компонентов для авто.
Обновлено в 05:58
Общество
В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах
В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.
Обновлено в 03:25
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Актер Ярушин расторг контракт с «Динамо» через сутки после подписания
Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с актером и телеведущим Станиславом Ярушиным.
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ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальных
Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
По информации ведомства, у семьи Черкалина планируют изъять собственность общей стоимостью 6,3 млрд рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля.
Обновлено в 08:44
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«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Интернет
Facebook позволит пользователям удалять данные о себе с других сайтов
Facebook позволит пользователям контролировать и удалять информацию о себе, которой делятся с соцсетью другие сайты и приложения.
Обновлено в 02:03
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Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Технологии
ЕС начал антимонопольное расследование в отношении Facebook
Антимонопольные регуляторы Евросоюза начали расследование в отношении Facebook из-за проекта по созданию криптовалюты Libra, передаёт «Интерфакс».
Обновлено в 09:16
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony
Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:21
Общество
Ресторан «Армения» закрыл соцсети после иска из-за акции 27 июля
Согласно СПАРК, ресторан, расположенный по адресу Тверская улица, дом 17, принадлежит компании ООО «Анкор», которая подала в суд на организаторов несогласованной акции 27 июля.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
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Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию
Обновлено в 06:29
Происшествия
Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска
Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46