Политика
Вице-президент Венесуэлы Родригес посетит МосквуАргументы и Факты 19 августа в 10:10
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на этой неделе прилетит в Москву. 21 августа она должна встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, пишет РИА Новости. Какие темы обсудят политики, не уточняется.
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Россия и Венесуэла договорились продолжать военно-техническое сотрудничество
Парламентская газета11:33
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В Петербурге женщина попала в больницу после мощного прорыва трубы
Одна женщина госпитализирована после прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в администрации Невского района.
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Политика
Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
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Компания KIA опубликовала первые изображения интерьера обновленного рамного внедорожника KIA Mohave.
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Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
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В Челябинской области депутат расстрелял жену
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Обновлено вчера в 11:03
Армия и оружие
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«Ницца» не отпустила Тамеза на переговоры со «Спартаком»
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Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
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