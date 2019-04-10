Политика
Вице-президент США пытался прогнать представителя Венесуэлы из ООНГазета.Ru 14:23
Созванное по инициативе США внеочередное заседание СБ ООН по гуманитарному кризису в Венесуэле используется Вашингтоном для продолжения атаки на официальный Каракас, считает постпред России Василий Небензя.
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Энергетика
США возобновили поставки венесуэльской нефти
Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Принц Уильям подаст в суд на издание, обвинившее его в измене
Адвокаты принца Уильяма сообщили о намерениях королевского внука подать в суд на прессу.
Обновлено в 12:36
Авто
Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году
Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено в 16:53
Футбол
РПЛ перенесла матч ЦСКА – «Оренбург» из-за Кубка Гагарина
13 апреля хоккейный ЦСКА примет омский "Авангард" в 17:00 по московскому времени. предлагает поставить на победу "армейцев" в матче с оренбуржцами с.
Обновлено в 12:25
Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Политика
Украина расширила торговые санкции против РФ
Украина расширила торговые санкции в отношении Российской Федерации.
Обновлено в 05:18
Космос
В Москве представили космические и VR-технологии для школьников
Возможности российской образовательной платформы ATLAS VR, сочетающей применение космических технологий и технологий виртуальной реальности (VR) представили специалисты компании «Терра Тех» на Московском международном салоне образования (ММСО-2019).
Обновлено в 05:25
Технологии
В приложениях такси нашли опасную уязвимость
Эксперты Роскачества пришли к выводу, что популярнейшие приложения для заказа такси могут стать причиной утечки персональных данных, например - сведений банковских карт.
Обновлено в 17:57
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Авто
До России добрался обновленный пикап Isuzu D-Max
Нынешний пикап Isuzu D-Max увидел свет в 2011 году, но на российском рынке появился только осенью 2016-го.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Абызов пытался снять средства со своего счета до их ареста
Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, Абызов пытался скрыть эти средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
Обновлено в 04:38
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Хоккей
Знарок договорился со «Спартаком»
Как стало известно "СЭ", Олег Знарок достиг окончательной договоренности со "Спартаком" и станет главным тренером красно-белых в следующем сезоне.
Обновлено в 12:55
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Футбол
«Ювентус» сыграл вничью с «Аяксом» в первом матче четвертьфинала ЛЧ
Футболисты амстердамского "Аякса" сыграли вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
Наталья Медведева опубликовала фото на последнем месяце беременности
Шесть месяцев назад Наталья Медведева родила второго ребёнка. До недавнего времени актриса не делилась подробностями о своей беременности.
Обновлено в 16:27
Политика
«Ну, вали»: Соловьев предложил украинскому эксперту покинуть РФ
Телеведущий Владимир Соловьев поспорил с украинским политологом Вячеславом Ковтуном о том, как «хорошо украинцам без русских».
Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Экономика
Крупным бизнес-планом: ИП активно регистрируются самозанятыми
В ФНС «Известиям» заявили, что не считают тренд на переход ИП в статус самозанятых массовым.
Обновлено в 17:02
Кино
На закрытии ММКФ покажут документальный фильм о Горбачеве
Кинофестиваль пройдет в российской столице с 18 по 25 апреля Документальный фильм режиссеров Вернера Херцога и Анре Сингера "Встреча с Горбачевым" будет показан на закрытии 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщила пресс-служба фестиваля.
Обновлено в 13:03
Политика
Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в Сирии
Обновлено в 16:16
Политика
В Кремле прокомментировали билборды с Порошенко и Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся на улицах украинских городов предвыборные плакаты Петра Порошенко, на которых изображён Владимир Путин.
Обновлено в 07:27
Здоровье
Волгоградцам назвали способы избавления от зубной боли
Зубная боль считается одной из самых неприятных видов боли – ее нельзя просто перетерпеть.
Обновлено в 15:52
Политика
США заявили о желании продлить договор СНВ-3
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) должен быть продлен.
Обновлено в 12:20
Общество
Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель
Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет.
Обновлено в 17:49
Путешествия
Федор Конюхов снова попал в шторм
Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46