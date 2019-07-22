Политика
Пенс рассказал о программе возвращения американцев на ЛунуТАСС 03:42
Американские астронавты вернутся на Луну в 2024 году для того, чтобы "создать плацдарм для последующего освоения Марса". Об этом в воскресенье заявил вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу CBS.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
В 2024 году США отправят астронавтов на Луну и "оставят их там" на некоторое время, заявил американский вице-президент Майк Пенс в интервью телеканалу CBS.Life.ruвчера в 20:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:37, Вашингтон
Общество
Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда
Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Надежда Савченко получила всего 8 голосов на выборах в Раду
Как передают СМИ, Надежда Савченко – депутат Верховной рады Украины получила 8 голосов поддержки в рамках выборов в Раду.
Обновлено в 04:06
Политика
Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников
Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
Обновлено в 01:40
Политика
На выборах в Верховную раду лидирует партия Зеленского «Слуга народу»
Лидирует партия «Слуга народу», лидером которой является действующий президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:20
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено вчера в 11:09
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
Правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу ужесточат в России с 19 августа.
Обновлено в 04:34
Политика
В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Москве задержаны двое мужчин, похитивших человека
Двое мужчин похитили человека на Литовском бульваре в Москве и попытались скрыться на автомобиле, злоумышленики задержаны полицией.
Обновлено в 01:53
Экономика
В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказе
Заместитель председателя правительства Дмитрий Козак поручил нескольким ведомствам подготовить документ, который отменит прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 20:04
Политика
РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса
Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Спорт
Российские ватерполистки проиграли в четвертьфинале ЧМ
Австралия в полуфинале встретится с командой США, победившей гречанок (15:5). В других четвертьфиналах сыграют Испания против Нидерландов и Италия против Венгрии.
Обновлено в 04:01
Кино
«Король Лев» собрал более 1 миллиарда рублей за выходные
Обновлено в 05:24
Космос
Индия успешно запустила к Луне миссию «Чандраян-2»
Обновлено в 05:31
Здоровье
Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом
Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала продукты, которые помогают укреплять иммунитет.
Обновлено в 01:48
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы
Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
В Югре задержали террориста с самодельной взрывчаткой
В Ханты-Мансийском автономном округе правоохранительные органы задержали мужчину с самодельным взрывным устройством.
Обновлено в 04:59
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Политика
В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ
Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Финансы
Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник
Доллар немного снижается, евро почти не меняется на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль лишь незначительно меняется к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели - заседаний ЕЦБ и Банка России в четверг и пятницу (25 и 26 июля).
Обновлено в 03:28
Космос
Самый мощный российский спутник связи введен в эксплуатацию
Обновлено в 05:17
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Политика
В Ливии не смогли найти адвокатов двум арестованным россиянам
Поиск адвоката для двух российских сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, которых в Ливии обвинили во вмешательстве в выборы, осложняется политической обстановкой в стране и арестами тех, кто взаимодействовал с сотрудниками фонда, заявляет глава фонда Александр Малькевич.
Обновлено в 04:27
Наука
Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости
В рамках Hyperloop Pod команды студентов-инженеров пробуют разогнать прототипы капсул Hyperloop в тестовой трубе.
Обновлено в 03:13
Технологии
ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети Tor
Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети Tor и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено 20 июля в 06:56
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился
Сорокалетний соведущий программы «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на возлюбленной, участнице проекта «Хочу в "ВИА Гру"» Марии Гончарук.
Обновлено в 01:49