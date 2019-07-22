Политика

Пенс рассказал о программе возвращения американцев на ЛунуТАСС 03:42

Американские астронавты вернутся на Луну в 2024 году для того, чтобы "создать плацдарм для последующего освоения Марса". Об этом в воскресенье заявил вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу CBS.
Читать в источнике
Обсудить11
с чего всё началось
В 2024 году США отправят астронавтов на Луну и "оставят их там" на некоторое время, заявил американский вице-президент Майк Пенс в интервью телеканалу CBS
.
Life.ruвчера в 20:35

Подробнее о событии

Пенс заявил о планах США оставить астронавтов на Луне в 2024 году

RT на русскомвчера в 19:19

Вице-президент США: Через 5 лет астронавты снова высадятся на Луну, чтобы создать базу для полёта на Марс

Эхо Москвы01:30

Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне

РБКвчера в 23:17

США хотят оставить астронавтов на Луне

Life.ruвчера в 20:35

NASA поселит американских астронавтов на Луне

Популярная механика05:18

В США раскрыли подробности миссии на Луну

РИА Новостивчера в 18:47

Почему космические амбиции США разбиваются о неудачи

Царьградвчера в 07:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:37, Вашингтон
Общество

Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда

Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Надежда Савченко получила всего 8 голосов на выборах в Раду

Как передают СМИ, Надежда Савченко – депутат Верховной рады Украины получила 8 голосов поддержки в рамках выборов в Раду.
Обновлено в 04:06
Политика

Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников

Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
Обновлено в 01:40
Политика

На выборах в Верховную раду лидирует партия Зеленского «Слуга народу»

Лидирует партия «Слуга народу», лидером которой является действующий президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:20
Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова

Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено вчера в 11:09
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Общество

В России ужесточат правила провоза багажа через границу

Правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу ужесточат в России с 19 августа.
Обновлено в 04:34
Политика

С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года

Обновлено в 04:41
Политика

В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:51
Происшествия

В Москве задержаны двое мужчин, похитивших человека

Двое мужчин похитили человека на Литовском бульваре в Москве и попытались скрыться на автомобиле, злоумышленики задержаны полицией.
Обновлено в 01:53
Экономика

В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказе

Заместитель председателя правительства Дмитрий Козак поручил нескольким ведомствам подготовить документ, который отменит прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 20:04
Политика

РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса

Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Спорт

Российские ватерполистки проиграли в четвертьфинале ЧМ

Австралия в полуфинале встретится с командой США, победившей гречанок (15:5). В других четвертьфиналах сыграют Испания против Нидерландов и Италия против Венгрии.
Обновлено в 04:01
Кино

«Король Лев» собрал более 1 миллиарда рублей за выходные

Обновлено в 05:24
Космос

Индия успешно запустила к Луне миссию «Чандраян-2»

Обновлено в 05:31
Здоровье

Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом

Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала продукты, которые помогают укреплять иммунитет.
Обновлено в 01:48
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Гаджеты

Xiaomi показала дешевый смартфон Redmi с 64-мегапиксельной камерой

Обновлено в 04:02
Происшествия

ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы

Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

В Югре задержали террориста с самодельной взрывчаткой

В Ханты-Мансийском автономном округе правоохранительные органы задержали мужчину с самодельным взрывным устройством.
Обновлено в 04:59
Политика

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Политика

В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ

Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Финансы

Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник

Доллар немного снижается, евро почти не меняется на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль лишь незначительно меняется к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели - заседаний ЕЦБ и Банка России в четверг и пятницу (25 и 26 июля).
Обновлено в 03:28
Космос

Самый мощный российский спутник связи введен в эксплуатацию

Обновлено в 05:17
Общество

В России ужесточат получение охотничьего билета

В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Политика

В Ливии не смогли найти адвокатов двум арестованным россиянам

Поиск адвоката для двух российских сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, которых в Ливии обвинили во вмешательстве в выборы, осложняется политической обстановкой в стране и арестами тех, кто взаимодействовал с сотрудниками фонда, заявляет глава фонда Александр Малькевич.
Обновлено в 04:27
Наука

Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости

В рамках Hyperloop Pod команды студентов-инженеров пробуют разогнать прототипы капсул Hyperloop в тестовой трубе.
Обновлено в 03:13
Технологии

ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети Tor

Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети Tor и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено 20 июля в 06:56
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено вчера в 12:25
Шоу-бизнес

Дмитрий Хрусталев тайно женился

Сорокалетний соведущий программы «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на возлюбленной, участнице проекта «Хочу в "ВИА Гру"» Марии Гончарук.
Обновлено в 01:49
ещё по теме
Майк Пенс
Американский политик
48-й вице-президент США, представляющий Республиканскую партию. С 2013 по 2017 год занимал должность губернатора штата Индиана, ранее представлял штат в Конгрессе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное