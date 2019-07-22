с чего всё началось

Американские астронавты вернутся на Луну в 2024 году для того, чтобы "создать плацдарм для последующего освоения Марса". Об этом в воскресенье заявил вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу CBS.

Пенс рассказал о программе возвращения американцев на Луну

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Спорт Российские ватерполистки проиграли в четвертьфинале ЧМ Австралия в полуфинале встретится с командой США, победившей гречанок (15:5). В других четвертьфиналах сыграют Испания против Нидерландов и Италия против Венгрии.

Здоровье Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала продукты, которые помогают укреплять иммунитет.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Происшествия ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.

Происшествия В Югре задержали террориста с самодельной взрывчаткой В Ханты-Мансийском автономном округе правоохранительные органы задержали мужчину с самодельным взрывным устройством.

Политика На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.

Политика В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

Финансы Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник Доллар немного снижается, евро почти не меняется на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль лишь незначительно меняется к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели - заседаний ЕЦБ и Банка России в четверг и пятницу (25 и 26 июля).

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Политика В Ливии не смогли найти адвокатов двум арестованным россиянам Поиск адвоката для двух российских сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, которых в Ливии обвинили во вмешательстве в выборы, осложняется политической обстановкой в стране и арестами тех, кто взаимодействовал с сотрудниками фонда, заявляет глава фонда Александр Малькевич.

Наука Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости В рамках Hyperloop Pod команды студентов-инженеров пробуют разогнать прототипы капсул Hyperloop в тестовой трубе.

Технологии ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети Tor Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети Tor и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.