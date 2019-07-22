с чего всё началось

Американские астронавты вернутся на Луну в 2024 году для того, чтобы "создать плацдарм для последующего освоения Марса". Об этом в воскресенье заявил вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу CBS.

Пенс рассказал о программе возвращения американцев на Луну

Авто Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.

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Общество В Минпромторге предложили не считать пиво алкогольным напитком Утром в субботу, 20 июля, стало известно, что Минпромторг предложил не считать пиво алкогольным напитком.

Политика В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.

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Кино Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.

Происшествия В Польше заявили об убийстве пятилетнего россиянина Прокуратура Польши начала расследование убийства пятилетнего россиянина. Тело ребенка нашли накануне, рядом с варшавской автострадой.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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Экономика Стала известна стоимость постройки двух новых ледоколов типа «Арктика» Строительство третьего и четвертого серийных атомных ледоколов типа "Арктика" обойдется в 100 миллиардов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Происшествия ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.

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Космос Российский робот «Федор» научился разговаривать Человекообразный робот "Федор", который готовится к полету на МКС, получил функцию голосового помощника, благодаря которой он сможет разговаривать с космонавтами.

Политика Правительство России может предоставить Пулково статус открытого неба Региональные власти и управляющая компания Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) пытаются получить статус открытого неба для аэропорта с 2020 года, однако инициатива вызвала резкие возражения со стороны авиакомпаний, сообщает "Коммерсант".

Общество В России ужесточат получение охотничьего билета, пишут СМИ В России могут ужесточить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием.