Политика

Пенс рассказал о программе возвращения американцев на ЛунуТАСС 03:42

Американские астронавты вернутся на Луну в 2024 году для того, чтобы "создать плацдарм для последующего освоения Марса". Об этом в воскресенье заявил вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу CBS.
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с чего всё началось
В 2024 году США отправят астронавтов на Луну и "оставят их там" на некоторое время, заявил американский вице-президент Майк Пенс в интервью телеканалу CBS
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Американцы отправят своих космонавтов на Луну и оставят там

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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:12, Вашингтон
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Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
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Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
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Майк Пенс
Американский политик
48-й вице-президент США, представляющий Республиканскую партию. С 2013 по 2017 год занимал должность губернатора штата Индиана, ранее представлял штат в Конгрессе.
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