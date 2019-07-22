Политика
Пенс рассказал о программе возвращения американцев на ЛунуТАСС 03:42
Американские астронавты вернутся на Луну в 2024 году для того, чтобы "создать плацдарм для последующего освоения Марса". Об этом в воскресенье заявил вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу CBS.
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с чего всё началось
В 2024 году США отправят астронавтов на Луну и "оставят их там" на некоторое время, заявил американский вице-президент Майк Пенс в интервью телеканалу CBS.Life.ruвчера в 20:35
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Политика
Партия Порошенко победила на выборах в Раду за рубежом
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Авто
Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России
В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
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Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
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Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Общество
В Минпромторге предложили не считать пиво алкогольным напитком
Утром в субботу, 20 июля, стало известно, что Минпромторг предложил не считать пиво алкогольным напитком.
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Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.
Обновлено в 02:51
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
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Политика
Шарий: Старики опять определили, как жить миллионам украинцев
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Обновлено в 03:44
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Наука
В России продукты обогатят пищевой добавкой из панциря саранчи
Колбасы и мясные полуфабрикаты в России начнут обогащать пищевой добавкой на основе хитина, который получают из панциря саранчи.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Общество
Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда
Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Лесные пожары в Красноярском крае: горит более 650 тыс. га
Обновлено в 02:58
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
В Польше заявили об убийстве пятилетнего россиянина
Прокуратура Польши начала расследование убийства пятилетнего россиянина. Тело ребенка нашли накануне, рядом с варшавской автострадой.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Обновлено в 01:21
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Рост объема свободных денег отмечался и в мае по сравнению с апрелем — с 27,4 тыс. до 28,7 тыс. рублей.
Обновлено в 03:58
Экономика
Стала известна стоимость постройки двух новых ледоколов типа «Арктика»
Строительство третьего и четвертого серийных атомных ледоколов типа "Арктика" обойдется в 100 миллиардов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 02:58
Происшествия
ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы
Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.
Обновлено вчера в 21:50
Финансы
Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник
Доллар немного снижается, евро почти не меняется на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль лишь незначительно меняется к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели - заседаний ЕЦБ и Банка России в четверг и пятницу (25 и 26 июля).
Обновлено в 03:28
Происшествия
Пожарный погиб во время тушения возгорания в Оренбургской области
Сотрудник пожарно-спасательной части города Ясного погиб во время тушения пожара.
Обновлено в 01:42
Политика
Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников
Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
Обновлено в 01:40
Политика
Зеленский рассказал о будущем премьер-министре Украины
Обновлено вчера в 06:05
Космос
Российский робот «Федор» научился разговаривать
Человекообразный робот "Федор", который готовится к полету на МКС, получил функцию голосового помощника, благодаря которой он сможет разговаривать с космонавтами.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Правительство России может предоставить Пулково статус открытого неба
Региональные власти и управляющая компания Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) пытаются получить статус открытого неба для аэропорта с 2020 года, однако инициатива вызвала резкие возражения со стороны авиакомпаний, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 02:20
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета, пишут СМИ
В России могут ужесточить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием.
Обновлено в 03:47
Транспорт
Власти Екатеринбурга отменят еще один автобусный маршрут
С 1 августа перестанет ездить автобус № 2 (от «Ботанической» до «Радиоколледжа»). Это уже пятый маршрут, который отменили в этом году.
Обновлено в 03:37