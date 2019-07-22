с чего всё началось

В 2024 году, американцы планируют не только отправить на Луну астронавтов, но и «оставить их там» на какое-то время. Как информирует РИА Новости, с таким громким заявлением в беседе с ТК CBS выступил вице-президент США Майк Пенс. Сколько на этой планете пробудут астронавты он не уточнил.

В США планируют оставить на Луне астронавтов

Политика Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.

Футбол «Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.

Политика В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

Политика РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

Происшествия Во Франции обнаружили затонувшую полвека назад подлодку Minerve Подводную лодку Minerve, при таинственных обстоятельствах затонувшую в Средиземном море 51 год назад, обнаружили в ходе поисковой операции.

Происшествия РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми "Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми.

Кино Студия Marvel представила график выхода 10 фильмов и сериалов Перед зрителями выступил президент Marvel Кевин Фейдж. Четвертая фаза Marvel будет включать 10 фильмов и сериалы Disney+ с 2020 по 2021 год.

Футбол ОМОН избил болельщиков «Спартака» после матча с «Ростовом» Сотрудники полиции атаковали фанатов московского футбольного клуба «Спартак» после матча с командой «Ростов» на стадионе «Ростов-Арена».

Авто Семиместный Mitsubishi Outlander получил российский ценник В 2,0-литровой версии семиместный Outlander стоит у нас 2 073 000 рублей, кроссовер с 2,4-литровым двигателем оценен в 2 369 000 рублей.

Футбол Стало известно, в каком тюремном цеху будут работать Кокорин и Мамаев Изданию «Вести» удалось узнать, где в колонии будут работать полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин.

Технологии «Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение Совместное предприятие консолидирует экспертизу и компетенции существующих в контуре «Ростелекома» и Ростеха отдельных компаний по разработке прикладных медицинских решений и поддержке программного обеспечения для регионального и федерального сегментов Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).

Экономика Western Union ограничила сумму переводов за границу 29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.

Общество В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.

Политика Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.

Политика В «Слуге народа» назвали первые законопроекты новой Верховной Рады Речь идет о принятии законов о снятии депутатской неприкосновенности, изменении регламента работы парламента, отзыве мандатов у народных депутатов и наказании за неперсональное голосование или «кнопкодавство».

Политика Россия намерена усилить сотрудничество с ООН Москва рассчитывает, что встреча с генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой поможет наметить совместные шаги для укрепления сотрудничества России со всеми учреждениями системы организации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Общество В России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях Речь идёт о филиалах в режиме колонии-поселения, а также в режиме исправительных центров, где содержатся приговорённые к принудительным работам.

Футбол Защитник ЦСКА Чернов может перейти в «Уфу» Как стало известно Sport24, защитник ЦСКА Никита Чернов может перейти в «Уфу» в случае, если Данил Круговой покинет уфимский клуб и подпишет контракт с красно-синими.

Политика На Украине умер один из авторов Конституции страны Виктор Мусияка Юрист, один из авторов основного закона Украины Виктор Мусияка скончался на 74-м году жизни.