с чего всё началось

Через пять лет американские астронавты не только снова отправятся на Луну, но и останутся там, чтобы создать надежную базу, которая позволит в будущем рассчитывать на полет человека на Марс. Об этом вице-президент США Майк Пенс заявил в интервью телекомпании CBS.

Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне

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