Политика
Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на ЛунеРБК вчера в 23:17
Через пять лет американские астронавты не только снова отправятся на Луну, но и останутся там, чтобы создать надежную базу, которая позволит в будущем рассчитывать на полет человека на Марс. Об этом вице-президент США Майк Пенс заявил в интервью телекомпании CBS.
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с чего всё началось
В 2024 году США отправят астронавтов на Луну и "оставят их там" на некоторое время, заявил американский вице-президент Майк Пенс в интервью телеканалу CBS.Life.ruвчера в 20:35
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Пенс пообещал отправить американских астронавтов на Луну и оставить там
Российская газетавчера в 21:08
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В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
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Обновлено вчера в 12:30
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