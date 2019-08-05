Футбол
Вице-президент «Монако» заявил, что клуб не намерен продавать ГоловинаRT на русском 07:27
Вице-президент «Монако» Олег Петров считает, заявил, что клуб не планирует продажу российского полузащитника Александра Головина.
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Футбольный клуб "Монако" не планирует продавать российского полузащитника Александра Головина, поскольку он отлично играет в составе команды. Об этом ТАСС заявил вице-президент клуба Олег Петров. Немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего Головина в €25 млн.ТАСС05:44
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