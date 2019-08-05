Футбол
Вице-президент «Монако» рассказал о будущем ГоловинаГазета.Ru 07:21
Олег Петров, занимающий пост вице-президента футбольного клуба "Монако", рассказал, какие планы у руководства монегасков на российского полузащитника Александра Головина, передает ТАСС.
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Футбольный клуб "Монако" не планирует продавать российского полузащитника Александра Головина, поскольку он отлично играет в составе команды. Об этом ТАСС заявил вице-президент клуба Олег Петров. Немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего Головина в €25 млн.ТАСС05:44
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