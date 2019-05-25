Вице-президент «Монако» подвел итоги сезонаГазета.Ru вчера в 22:40

Вице-президент "Монако" Олег Петров оценил итоги завершившегося сезона Лиги 1, передает "Советский спорт". Руководитель пообщался с пресс-службой после завершающей игры 38-го тура чемпионата Франции с "Ниццей".

Шоу-бизнес Как прошел второй день свадьбы Насти Каменских и Потапа — видео Настя Каменских и Потап поженились 23 мая. Роскошная свадьба прошла под Киевом в одном из ресторанных комплексов.

Происшествия Пьяный мужчина устроил стрельбу у бара в Петербурге Пьяный мужчина устроил стрельбу возле бара в Санкт-Петербурге, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Общество Умер лауреат Нобелевской премии по физике Марри Гелл-Манн Выдающийся американский физик, лауреат Нобелевской премии Марри Гелл-Манн скончался на 90-м году жизни, сообщил Институт Санта-Фе.

Космос Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.

Хоккей Тренер сборной России по хоккею ответил на насмешку журналистки из США Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал слова журналистки The New York Times Джули Робенхаймер, которая назвала «абсурдной» игру сборной РФ в матче против команды США.

Шоу-бизнес Сын актрисы Татьяны Васильевой ослеп на один глаз Российский актёр Филипп Васильев — сын народной артистки РФ Татьяны Васильевой — ослеп на один глаз, рассказал телеведущий Станислав Садальский в своём блоге.

Энергетика РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Политика Мэй уходит в отставку, но не заканчивает игру Тереза Мэй уходит в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.

Футбол Акинфеев согласен, что ЦСКА провалил весеннюю часть сезона в РПЛ Капитан и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев назвал причины неудачной игры москвичей в весенней части чемпионата России, сообщает официальный сайт армейцев.

Происшествия Десять альпинистов погибли на Эвересте за неделю С началом весеннего альпинистского сезона на Эвересте погибли 10 человек.

Происшествия В Севастополе сгорел дельфинарий По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.

Армия и оружие НАТО вводит новую военную концепцию из-за «российской ядерной угрозы» НАТО приняло новую военную стратегию из-за якобы "ядерной угрозы" со стороны России – заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Политика Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме Начальник украинского Гештаба признал, что киевские власти не занимались развитием Крыма в течение 20 с лишним лет его нахождения в составе независимой Украины, считает сенатор Алексей Пушков.

Политика Третье уголовное дело возбуждено против Порошенко на Украине Третье уголовное дело возбуждено на Украине против бывшего президента страны Петра Порошенко.

Наука В Канаде нашли гриб возрастом миллиард лет До сих пор древнейшими окаменелыми грибами были признаны образцы из Шотландии, возраст которых составлял 400 миллионов лет.

Здоровье Роспотребнадзор назвал опасные для купания водоёмы Калужской области За неделю до наступления календарного лета на сайте управления Роспотребнадзора Калужской области опубликован список водоёмов, которые специалисты ведомства после проведённых исследований воды считают опасными для купания.

Политика Коста-Рика отменила визы для туристов из России Граждане России могут без виз ехать в Коста-Рику на 90 дней.

Армия и оружие Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.

Общество В Петербурге закрыли кафе с бесплатными обедами для пенсионеров Кафе «Добродомик» на Детской улице в Петербурге временно закрыли. Заведение предоставляло бесплатные обеды для пенсионеров.

Энергетика «Новатэк» получил пять новых лицензий в Красноярском крае "Новатэк" объявил о получении пяти новых лицензий на участки в Красноярском крае, расположенные в непосредственной близости от существующих лицензионных объектов компании на полуострове Гыдан, сообщает компания.

Политика Украина признала зависимость от торговли с Россией Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.

Кино Премьеру фильма про Соника перенесли из-за недовольных фанатов Изначально планировалось, что фильм про синего ежа должен был выйти в ноябре этого года. Теперь премьера назначена на 14 февраля 2020-го.

Происшествия Водитель в Нижнем Новгороде въехал в остановку, погиб один человек Легковой автомобиль иностранного производства, управляемый водителем 1995 года рождения, выехал на остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди.

Политика Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко «Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.