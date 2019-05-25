Футбол

Вице-президент «Монако» подвел итоги сезонаГазета.Ru вчера в 22:40

Ницца — Монако
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Альянц Ривьера»
12′
Бенджамин Хенрихс
21′
Александр Головин
Бенуа Бадиашиле
36′
Адриен Тамез Ауста
44′
66′
Камиль Глик
Микаэль ле Биан
67′
Данило
Жан-Виктор Макенго
69′
72′
Сеск Фабрегас
Жан-Эде Ахолу
72′
Желсон Мартинш
Маркуш Лопеш
Адриен Тамез Ауста
Реми Вальтер
82′
Жан-Виктор Макенго
84′
Микаэль ле Биан
Кристоф Жалле
86′
87′
Радамель Фалькао
Карлос Винисиус
2 фото
Вице-президент "Монако" Олег Петров оценил итоги завершившегося сезона Лиги 1, передает "Советский спорт". Руководитель пообщался с пресс-службой после завершающей игры 38-го тура чемпионата Франции с "Ниццей".
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