Футбол
Вице-президент «Монако» подвел итоги сезонаГазета.Ru вчера в 22:40
|12′
Бенджамин Хенрихс
|21′
Александр Головин
Бенуа Бадиашиле
|36′
Адриен Тамез Ауста
|44′
|66′
Камиль Глик
Микаэль ле Биан
|67′
Данило
Жан-Виктор Макенго
|69′
|72′
Сеск Фабрегас
Жан-Эде Ахолу
|72′
Желсон Мартинш
Маркуш Лопеш
Адриен Тамез Ауста
Реми Вальтер
|82′
Жан-Виктор Макенго
|84′
Микаэль ле Биан
Кристоф Жалле
|86′
|87′
Радамель Фалькао
Карлос Винисиус
|60%
|Владение мячом
|40%
|91%
|Процент точных передач
|85%
|3
|Удары в сторону ворот
|6
|2
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|–
|3
|Угловые
|4
|15
|Отборы
|9
|12
|Фолы
|10
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Ницца
Расстановка 4‑3‑3
40
Бенитес
20
Атталь
29
Эрель
31
Данте
23
Сарр
8
Ле-Мелу
6
Вальтер
27
Макенго
7
Сен-Максимен
24
Жалле
14
Ганаго
16
Бенальо
39
Хенрихс
25
Глик
32
Бадиашиле
2
Балло
19
Сидибе
15
Силва
17
Головин
4
Ахолу
7
Лопеш
11
Винисиус
Монако
Расстановка 4‑5‑1
Вице-президент "Монако" Олег Петров оценил итоги завершившегося сезона Лиги 1, передает "Советский спорт". Руководитель пообщался с пресс-службой после завершающей игры 38-го тура чемпионата Франции с "Ниццей".
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Вице-президент «Монако»: сделаем всё, чтобы в следующем сезоне вернуться сильнее
Чемпионатвчера в 19:39
Олег Петров: «Это был очень тяжелый сезон для „Монако“. Вернемся сильнее»
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