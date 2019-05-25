Футбол
Вице-президент «Монако»: «Это был очень тяжёлый сезон»Soccer.ru 19:00
|12′
Бенджамин Хенрихс
|21′
Александр Головин
Бенуа Бадиашиле
|36′
Адриен Тамез Ауста
|44′
|66′
Камиль Глик
Микаэль ле Биан
|67′
Данило
Жан-Виктор Макенго
|69′
|72′
Сеск Фабрегас
Жан-Эде Ахолу
|72′
Желсон Мартинш
Маркуш Лопеш
Адриен Тамез Ауста
Реми Вальтер
|82′
Жан-Виктор Макенго
|84′
Микаэль ле Биан
Кристоф Жалле
|86′
|87′
Радамель Фалькао
Карлос Винисиус
|60%
|Владение мячом
|40%
|91%
|Процент точных передач
|85%
|3
|Удары в сторону ворот
|6
|2
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|–
|3
|Угловые
|4
|15
|Отборы
|9
|12
|Фолы
|10
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Ницца
Расстановка 4‑3‑3
40
Бенитес
20
Атталь
29
Эрель
31
Данте
23
Сарр
8
Ле-Мелу
6
Вальтер
27
Макенго
7
Сен-Максимен
24
Жалле
14
Ганаго
16
Бенальо
39
Хенрихс
25
Глик
32
Бадиашиле
2
Балло
19
Сидибе
15
Силва
17
Головин
4
Ахолу
7
Лопеш
11
Винисиус
Монако
Расстановка 4‑5‑1
Вице-президент "Монако" Олег Петров после поражения от "Ниццы" (0:2) в заключительном туре Лиги 1 подвёл итоги сезона. Монегаски финишировали на 17-м месте и сохранили прописку в элитном дивизионе страны.
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