Футбол

Вице-президент «Монако»: «Это был очень тяжёлый сезон»Soccer.ru 19:00

Ницца — Монако
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Альянц Ривьера»
12′
Бенджамин Хенрихс
21′
Александр Головин
Бенуа Бадиашиле
36′
Адриен Тамез Ауста
44′
66′
Камиль Глик
Микаэль ле Биан
67′
Данило
Жан-Виктор Макенго
69′
72′
Сеск Фабрегас
Жан-Эде Ахолу
72′
Желсон Мартинш
Маркуш Лопеш
Адриен Тамез Ауста
Реми Вальтер
82′
Жан-Виктор Макенго
84′
Микаэль ле Биан
Кристоф Жалле
86′
87′
Радамель Фалькао
Карлос Винисиус
Вице-президент "Монако" Олег Петров после поражения от "Ниццы" (0:2) в заключительном туре Лиги 1 подвёл итоги сезона. Монегаски финишировали на 17-м месте и сохранили прописку в элитном дивизионе страны.
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