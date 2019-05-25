Вице-президент «Монако»: «Это был очень тяжёлый сезон»Soccer.ru 19:00

Вице-президент "Монако" Олег Петров после поражения от "Ниццы" (0:2) в заключительном туре Лиги 1 подвёл итоги сезона. Монегаски финишировали на 17-м месте и сохранили прописку в элитном дивизионе страны.

Вице-президент «Монако»: «Это был очень тяжёлый сезон»

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