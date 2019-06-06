В Париже арестован вице-президент ФИФАЕвро-футбол.ру 10:06

Спорт день за днем

Армия и оружие Сербский доброволец в ДНР рассказал о трусости иностранных наемников из ВСУ Сербский доброволец в ДНР, в недавнем прошлом — снайпер Деян Берич с позывным «Деки» рассказал о иностранных наемниках, которые участвуют в гражданской войне на Украине на стороне ВСУ.

Космос Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.

Экономика Газпромбанк вложит 15 млрд в создание системы маркировки товаров РФ — до 8,7 млрд руб. "Создаваемая система маркировки и отслеживания товаров позволит эффективно контролировать товарные рынки и в полной мере обеспечить защиту прав потребителей, а применение механизмов ГЧП сделает ее запуск наиболее эффективным с точки зрения использования бюджетных средств", — прокомментировал Алексей Белоус.

Кино Умер русско-американский актер Александр Кузнецов Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.

Экономика «Перекресток» продаст еду в долг Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».

Политика Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК сообщил, что в апреле 2014 года глава Госдепартамента США Джон Керри предложил ему "для порядка" провести повторный референдум в Крыму.

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве Шабтая Калмановича В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича в ноябре 2009 года.

Авто Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины Американский концерн подписал соглашение с компанией Michelin о поставках безвоздушных шин, которые будут применяться на автономных электрокарах.

Единоборства Джошуа опроверг слухи о проблемах со здоровьем перед боем с Руисом Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа считает, что не должен винить посторонние факторы в своём поражении Энди Руису.

Политика Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.

Политика Путин заявил об опасности выпустить «огненного змея» из бутылки Российский лидер Владимир Путин выразил беспокойство относительно того, что вопрос об угрозе глобального конфликта "ушел на второй план", передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

Футбол Игорь Ефремов: В ФНЛ количество команд не изменится На ФНЛ реформы в РПЛ не скажутся. Об этом корреспонденту «Спорта День за Днем» заявил президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов.

Здоровье В Подмосковье открылся новый Координационный онкологический центр Новый Координационный онкологический центр открылся в Московской области. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Общество В России ограничили оборот «аптечных наркотиков» Ранее министерство здравоохранения предложило внести "Прегабалин" в список сильнодействующих и ядовитых веществ, незаконный оборот которых запрещен согласно статье 234 УК.

Общество Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш» Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.

Политика Глава Роскомнадзора пообещал новый способ полной блокировки Telegram Роскомнадзор работает над новыми способами полной блокировки мессенджера Telegram.

Политика Путин предложил не продлевать договор СНВ-3 Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.

Наука ФБР обнародовало досье на снежного человека Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.

Происшествия В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.