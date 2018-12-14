Политика
Вице-президент ЕК по энергосоюзу 17 декабря встретится с премьер-министром Украины
Вице-президент ЕК по энергосоюзу 17 декабря встретится с премьер-министром УкраиныПРАЙМ10:56
Вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом 17 декабря, говорится в графике Шефчовича на сайте ЕК.
ПРАЙМ10:56
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Политика
Сербия потребовала созвать заседание СБ ООН из-за армии Косово
Власти Сербии направили запрос в Организацию Объединенных Наций о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН.
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Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, который обеспечивает исправную работу Рунета в том случае, если этот сегмент будет отключен от общемировой сети.
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Политика
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Трамп ищет главу аппарата уже третий раз за два года.
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Политика
Архиепископ УПЦ назвал «объединительный собор» сатанинским сборищем
Обновлено в 15:26
Политика
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Политика
На пресс-конференцию Путина аккредитовали рекордное число журналистов
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Обновлено в 16:40
Политика
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Министерство инфраструктуры Украины внесло в кабмин официальное предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.
Обновлено в 15:19
Политика
Лукашенко уличил Россию в желании поглотить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Москву в желании инкорпорировать его страну в состав России.
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Меркель назвала акции «желтых жилетов» частью демократии
Немецкий канцлер Ангела Меркель назвала возможность выразить протест «частью демократии».
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Политика
Трамп намекнул на скорое окончание торговой войны с Китаем
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что Китай хочет заключить сделку с США, и не исключил, что это может произойти очень скоро.
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Отец Бутиной прокомментировал признание дочери в суде
Валерий Бутин прокомментировал итоги слушаний, на которых его дочь Мария Бутина призналась в участии в "сговоре" с целью нанести вред США.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
В ДНР привели в полную боевую готовность войска
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
Президент США Дональд Трамп обсудил в пятницу по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 16:35