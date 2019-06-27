Футбол
Вице-президент «Барселоны»: Неймар хочет вернуться в клубРИА Новости 07:43
Вице-президент "Барселоны" Хорди Кардонер заявил, что бывший футболист "сине-гранатовых" Неймар, выступающий за "Пари Сен-Жермен", сообщил руководству испанского клуба, что хочет вернуться.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
Политика
Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока -2»
США вновь стремятся воспрепятствовать строительству "Северного потока - 2". Комитет по иностранным делам американского Конгресса единогласно одобрил введение санкций против двух проектов: "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Обновлено в 08:35
Политика
Украина отвергла предложение МИД России по украинским морякам
Как сообщили в МИД РФ, Украине и в Международный трибунал были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Юнус-Бек Евкуров станет заместителем министра обороны
Обновлено в 03:11
Футбол
«Матч Премьер» увеличил стоимость подписки и разовых трансляций
В минувшем сезоне стоимость подписки составляла 219 рублей в месяц и 75 рублей за разовую трансляцию.
Обновлено в 07:48
Политика
Президента Туниса госпитализировали
Президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, передает TAP со ссылкой на заявление представителей главы государства.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Происшествия
На строительном рынке Волгограда загорелся склад
Обновлено в 09:23
Общество
Первая жена Задорнова отсудила у Первого канала миллионы рублей
После смерти Задорнова в 2017 году права на оба выступления по наследству перешли его первой жене.
Обновлено вчера в 12:27
Финансы
Госдума приняла поправки к бюджету 2019 года на 265,5 млрд рублей
Расходная часть бюджета 2019 года увеличится на 256,5 млрд руб. Соответствующее решение в третьем чтении приняли депутаты Госдумы.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
Сотрудники Следственного комитета в четверг, 27 июня, пришли с обысками в офисы «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:28
Транспорт
Водители Mercedes и BMW чаще других скрывают номера на парковках
Водители дорогих иномарок Mercedes и BMW чаще других автомобилистов прячут номера своих машин на столичных парковках.
Обновлено в 07:15
Политика
Путин пообещал рост соцгарантий военных и правоохранителей
Обновлено в 07:07
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Происшествия
В России убили 16-летнюю мать-одиночку
Обновлено в 07:26
Энергетика
Цены на бензин в России с начала года выросли на 0,7%
Розничные цены на бензин в России за январь - май 2019 года выросли на 7,9% в годовом выражении, а по отношению к декабрю 2018 года - на 0,7%. В то же время цены производителей бензина за этот период упали на 9,9%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 10:04
Политика
В самолете президента Бразилии нашли 40 кг кокаина
Обновлено в 09:15
Экономика
В ПФР рассказали об увеличении пенсий после перерасчета
Пенсионный фонд России произвел перерасчет социальной доплаты к пенсии 4,4 миллионам неработающим российским пенсионерам.
Обновлено в 09:41
Общество
«Красой России-2019» стала 17-летняя выпускница из Читы
Второй вице-мисс «Краса России» стала Наталья Фёдорова.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Футбол
В ФНЛ принят новый лимит на легионеров
Воспитанник "Спартака" уехал в "Чайку" Президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что больше никаких лимитов на нахождение игроков на поле не будет, но в заявке не может быть больше четырёх легионеров.
Обновлено в 05:30
Политика
Врачи назвали возможные диагнозы трясущейся Меркель
Немецкий врач общей практики и окружной председатель Баварской ассоциации врачей Якоб Бергер оценил здоровье канцлера Германии Ангелы Меркель, которая начала сильно дрожать на мероприятии с участием президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 08:13
Интернет
Появилось приложение, раздевающее девушек на фотографиях
Новое мобильное приложение DeepNude (18+) показывает как бы выглядела женщина без одежды.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
Обновлено в 08:23
Авто
Ford собирается уволить тысячи сотрудников в Европе
Американский автоконцерн Ford Motor Co. планирует сократить 12 тыс. сотрудников в европейском подразделении в рамках реорганизации бизнеса.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Общество
75% предпринимателей не успели поставить кассу к 1 июля
«По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ФНС.
Обновлено в 08:20
Музыка
Альбом Брэдли Купера и Леди Гаги стал самым продаваемым в мире
Альбом Брэдли Купера и Леди Гаги стал самым продаваемым в мире. Он разлетелся тиражом 6 млн экземпляров.
Обновлено в 02:34