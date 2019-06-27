Футбол
Вице-президент «Барселоны»: Неймар хочет вернуться в клубРИА Новости 07:43
Вице-президент "Барселоны" Хорди Кардонер заявил, что бывший футболист "сине-гранатовых" Неймар, выступающий за "Пари Сен-Жермен", сообщил руководству испанского клуба, что хочет вернуться.
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Депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, работающих с немецким канцлером Ангелой Меркель.
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Проститься с Покровской пришли десятки поклонников, ее коллеги и ученики, общественные и культурные деятели, среди них - художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, директор Большого театра Владимир Урин.
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Медики рассказали, что есть помидоры вредно людям, имеющим болезни ЖКТ и заболевания суставов.
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Шоу-бизнес
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Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
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Эксперты прогнозируют рост стоимости обучения в вузах России
За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15-19 процентов, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
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Пианисту разложили ноты в обратном порядке на конкурсе Чайковского
Инцидент произошел на конкурсе имени П. И. Чайковского.
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Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q
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ЦБ ожидает роста зарплат в России во II-III кварталах
Рост зарплат в России во II-III кварталах 2019 года может составить около 2% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
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Цены на бензин в России с начала года выросли на 0,7%
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Банк «Открытие» изменит слоган из-за критики ЦБ
Банк «Открытие» пообещал учесть позицию Центробанка и изменить вызвавший недовольство регулятора слоган.
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