Футбол

Вице-президент «Барселоны»: Неймар хочет вернуться в клубРИА Новости 07:43

Вице-президент "Барселоны" Хорди Кардонер заявил, что бывший футболист "сине-гранатовых" Неймар, выступающий за "Пари Сен-Жермен", сообщил руководству испанского клуба, что хочет вернуться.
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Вице-президент «Барселоны» подтвердил, что Неймар хочет вернуться в клуб

Sport24.ru06:34

Вице-президент «Барселоны»: «Неймар хочет вернуться, но мы даже не выходили с ним на связь»

ProstoProSport06:44

Вице-президент «Барселоны»: «Совет директоров еще не обсуждал возможность возвращения Неймара»

Матч ТВ07:34

В «Барселоне» подтвердили, что Неймар хочет вернуться в клуб

RT на русском07:00

Вице-президент «Барселоны» подтвердил желание Неймара вернуться в клуб

Спорт-Экспресс06:55

Вице-президент «Барселоны»: «Неймар выразил желание вернуться, но мы не хотим его подписывать»

Sports.ru08:12

Вице-президент «Барселоны» подтвердил, что Неймар хочет вернуться в клуб

Чемпионат06:41
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Общество

Британка попросила мужа убраться дома и была арестована

Жительница британского графства Норт-Йоркшир Валери Сандерс из деревни Каттерик была арестована и провела в камере 17 часов, после того как попросила своего одержимого спортзалом мужа помочь ей по дому.
Обновлено в 09:41
Наука

Останки гигантской доисторической птицы нашли в Крыму

В Крыму обнаружили останки гигантской доисторической птицы, возраст которой может достигать 2 млн лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:20
Политика

Президент Туниса госпитализирован

Тунисский президент Каид ас-Себси госпитализирован из-за резкого ухудшения самочувствия в четверг.
Обновлено в 09:02
Наука

Движение атомов отследили в 4D

Исследование команды из Колорадского университета в Боулдере и Университета Буффало зафиксировала движение атомов в 4D-пространстве, используя открытый недавно метод визуализации.
Обновлено в 10:24
Политика

Зеленский обратился к Путину с просьбой освободить украинских моряков

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить моряков, которые являются гражданами Украины.
Обновлено в 09:48
Политика

Госдума одобрила сокращение рабочего дня селянкам

Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращенном рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности.
Обновлено в 08:42
Футбол

Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 10:55
Происшествия

В Нижнем Новгороде врачи спасли мужчину после часа клинической смерти

Стабилизировать работу органа удалось за 1 час 5 минут. Ещё через 20 минут пациента положили на операционный стол.
Обновлено в 11:15
Кино

Умер актер Макс Райт из сериала «Альф»

Обновлено в 03:04
Кино

Умер известный американский актер Билли Драго

Причина смерти Билли Драго не сообщается.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие

ЛНР заявила о выполнении отвода войск с позиций в Станице Луганской

Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что республика отвела подразделения Народной милиции с занимаемых ранее позиций в районе Станицы Луганской.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес

Подруга лишила бизнеса экс-возлюбленную Тимати Алену Шишкову

Экс-возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова потеряла свой бизнес.
Обновлено в 10:20
Политика

Онищенко назвал Меркель «трудным пациентом»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, работающих с немецким канцлером Ангелой Меркель.
Обновлено в 08:15
Единоборства

ММА. Допинг-проба Ивана Штыркова лишила его контракта с UFC

Ведущая американская лига смешанных единоборств UFC расторгла контракт с российским бойцом Иваном Штырковым.
Обновлено в 10:50
Наука

Кофе поможет в борьбе с ожирением и диабетом

Обновлено 25 июня в 06:39
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

В Москве простились с актрисой Аллой Покровской

Проститься с Покровской пришли десятки поклонников, ее коллеги и ученики, общественные и культурные деятели, среди них - художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, директор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

Новые военные разработки представили Путину на форуме «Армия-2019»

Президент России Владимир Путин посетил форум «Армия-2019» и посмотрел на проекты, созданные военным инновационным технополисом «Эра».
Обновлено в 09:16
Здоровье

Кому вредно есть помидоры, рассказали медики

Медики рассказали, что есть помидоры вредно людям, имеющим болезни ЖКТ и заболевания суставов.
Обновлено вчера в 08:55
Шоу-бизнес

Свадьба Азизы отменяется из-за пагубной привычки жениха

Обновлено в 08:44
Происшествия

Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Экономика

Эксперты прогнозируют рост стоимости обучения в вузах России

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15-19 процентов, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 08:55
Футбол

Сарри заявил, что выкуривает 60 сигарет в день

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил изданию «La Nuova Riviera», что курение по-прежнему является для него серьезной проблемой - в день он может выкуривать до 60-ти сигарет.
Обновлено в 01:44
Музыка

Пианисту разложили ноты в обратном порядке на конкурсе Чайковского

Инцидент произошел на конкурсе имени П. И. Чайковского.
Обновлено в 10:22
Гаджеты

Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q

Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Женщина родила двух детей и потеряла слух

Обновлено в 09:15
Экономика

ЦБ ожидает роста зарплат в России во II-III кварталах

Рост зарплат в России во II-III кварталах 2019 года может составить около 2% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
Обновлено в 10:31
Энергетика

Цены на бензин в России с начала года выросли на 0,7%

Розничные цены на бензин в России за январь - май 2019 года выросли на 7,9% в годовом выражении, а по отношению к декабрю 2018 года - на 0,7%. В то же время цены производителей бензина за этот период упали на 9,9%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

Анна Седокова призналась в многолетней борьбе с целлюлитом

Певица Анна Седокова на своей официальной странице в социальных сетях откровенно поделилась с подписчиками информацией о своих проблемах с фигурой.
Обновлено в 05:16
Экономика

Банк «Открытие» изменит слоган из-за критики ЦБ

Банк «Открытие» пообещал учесть позицию Центробанка и изменить вызвавший недовольство регулятора слоган.
Обновлено в 11:29
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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