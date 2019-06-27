Футбол
Вице-президент «Барселоны»: Неймар хочет вернуться в клубРИА Новости 07:43
Вице-президент "Барселоны" Хорди Кардонер заявил, что бывший футболист "сине-гранатовых" Неймар, выступающий за "Пари Сен-Жермен", сообщил руководству испанского клуба, что хочет вернуться.
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Захарова назвала украинских моряков заложниками Киева
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Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
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Травмпункт в центре Красноярска закрывают на ремонт
Травмпункт на улице Ленина,150 в Красноярске с 1 июля закрывают на ремонт.
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Мощный процессор для нейросетей разработали в России
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Умер актер из «Зачарованных» Билли Драго
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За грязные номера начнут лишать водительских прав
Как сообщает «Коммерсант», если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, суд может оштрафовать его на сумму до пяти тыс. рублей или даже лишить прав.
Обновлено 25 июня в 22:24
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40% праворульных японских авто в России приходится на Сибирь
Обновлено в 06:02
Политика
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Кремль намерен разъяснить МВД, что закон об оскорблении власти не распространяется на негативные высказывания о чиновниках и силовиках.
Обновлено в 03:32
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Киев усилил подразделения ВСУ у Сокольников снайперами
Офицер пресс-службы отметил, что в связи с этим оборонное ведомство Республики не исключает проведения провокаций со стороны ВСУ на данном направлении.
Обновлено в 08:12
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«Интер» распродал абонементы на сезон за несколько часов
"Интер" распродал все абонементы на сезон-2019/20 за несколько часов со старта продаж, информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 07:44
Политика
Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали
Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
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Как сообщает The Telegraph, клуб уже составил список кандидатов на его замену.
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Россельхознадзор не станет запрещать поставки продукции из Грузии
Россельхознадзор не рассматривает вопрос о введении запрета на ввоз растительной продукции из Грузии.
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