Футбол

Вице-президент BSWW: взгляд пляжного футбола направлен на Париж-2024РИА Новости 03:30

Вице-президент Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Хуан Куско посетил Москву в рамках подготовки к чемпионату мира среди клубов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве

Вести.Ru04:33

Россия примет клубный чемпионат мира по пляжному футболу

Soccer.ru03:52

Москва примет клубный чемпионат мира по пляжному футболу—2019

Чемпионат04:19

Клубный Чемпионат мира по пляжному футболу состоится в Москве в этом году

Эхо Москвы04:03

Москва впервые примет чемпионат мира по пляжному футболу среди клубов в 2019 году

Телеканал 360°04:30

Клубный чемпионат мира в 2019 году впервые пройдет в Москве

РИА Новости03:31

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу 2019 года пройдет в Москве

Sports.ru04:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 07:26, Ашберн
Общество

Десятки поклонников пришли проститься с Децлом

Обновлено в 03:22
Футбол

Мамаев и Кокорин рассказали об ожиданиях от очередного заседания суда

Обновлено в 05:08
Происшествия

На месте пожара на Никитском бульваре нашли тело девятого погибшего

Обновлено в 06:19
Авто

Skoda показала салон нового кроссовера Kamiq

Компания Skoda опубликовала первое изображение салона своего нового компактного кроссовера Kamiq для Европы.
Обновлено в 03:10
Авто

Volkswagen обновил семейство Passat

Компания Volkswagen представила обновленное семейство Passat — модернизированные седан и универсал покажут на автосалоне в Женеве в марте.
Обновлено в 02:22
Политика

Захарова напомнила «осатанелому» Порошенко о разрыве Киева с Москвой

Захарова напомнила о том, что именно по инициативе Порошенко прекращены программы сотрудничества двух стран в сфере обороны, экономики, производственной кооперации, атомной энергетики.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Минобороны провело пуск межконтинентальной ракеты «Ярс»

С космодрома "Плесецк" запущена межконтинентальная твердотопливная баллистическая ракета РС-24 "Ярс".
Обновлено в 04:45
Происшествия

СКР объявил в розыск двоих подозреваемых по «делу Арашуковых»

Следственный комитет (СК) России объявил в розыск руководителей филиалов газораспределительных компаний Уали Евгамукова и Умара Калмыкова по "делу Арашуковых", которых обвиняют в хищении газа на 30 млрд руб. Об этом в среду, 6 февраля, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 06:10
Политика

Янукович рассказал о готовящемся покушении на него

Бывший президент Украины Виктор Янукович рассказал, что ему начала поступать информация о возможном покушении на него.
Обновлено в 06:44
Театры

Джим Керри сыграет Воланда в постановке «Мастер и Маргарита»

В обновленном спектакле, тень Воланда сыграет афроамериканец, но кто именно, держится в секрете.
Обновлено в 03:55
Общество

В Екатеринбурге задумались об экономии на питании школьников

Обновлено в 06:56
Интернет

Facebook разрешил в мессенджере удалять отправленные сообщения

Facebook вводит в своем мессенджере функцию удаления отправленного сообщения.
Обновлено вчера в 12:34
Кино

«Яндекс» начнёт снимать сериалы

Компания собирается заказать съёмки 10 сериалов, которые выйдут к 2020 году.
Обновлено в 00:52
Гаджеты

Эксперты iFixit доказали, что смартфоны нельзя сушить в рисе

Эксперты смогли доказать, что сушка смартфона в рисе не приносит пользы. Дело в том, что рис не может впитать в себя всю имеющуюся жидкость.
Обновлено вчера в 09:02
Авто

Названы десять претендентов на титул лучшего в мире автомобиля

Обновлено в 07:10
Авто

BMW рассказала о зимних испытаниях электрического кроссовера BMW iNext

В целом баварская компания до 2025 года намерена предложить своим клиентам 12 полностью электрических моделей, которые способны проехать на одном заряде до 700 км.
Обновлено в 06:43
Гаджеты

Apple сменит вице-президента по розничным продажам

Apple в апреле сменит старшего вице-президента по розничным продажам, говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 19:23
Транспорт

В метро Москвы назвали самые популярные маршруты

В Московском метрополитене назвали самые популярные маршруты, которые выбирают москвичи и гости столицы, пользуясь мобильным приложением «Метро Москвы», сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:48
Общество

В Саратове мэрия проверит сообщение об уборке учителями снега

Обновлено в 07:13
Спорт

Гонки этапа КМ по биатлону в Канаде сократят из-за морозов

Погодные условия уже не в первый раз в нынешнем сезоне мешают полноценному проведению гонок Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 05:05
Политика

Российский учебник по экономике запретили из-за недостатка патриотизма

Российский учебник «Экономика» для 10–11-х классов был исключен из федерального перечня учебников из-за отсутствия материалов, «формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».
Обновлено в 02:32
Гаджеты

Создатель умной колонки «Яндекс.Станция» перешел на работу в Сбербанк

Директор по экспериментальным продуктам «Яндекса» и создатель умной колонки «Яндекс.Станция» Константин Круглов перешел на работу в Сбербанк.
Обновлено в 05:45
Политика

Медведев освободил от должности директора детского центра «Артек»

Уточняется, что обязанности директора лагеря будет временно исполнять заместитель директора по строительству международного детского центра Константин Федоренко.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Полицейские попались на массовой продаже водительских прав таксистам

В подмосковной Балашихе сотрудники ГИБДД незаконно выдавали водительские удостоверения гражданам, в том числе иностранцам, которые фактически не сдавали экзамены.
Обновлено в 04:00
Интернет

Google создала расширение для Chrome для проверки безопасности паролей

Корпорация Google выпустила бесплатное расширение Password Checkup для своего браузера Chrome, которое позволяет защитить учетные записи от несанкционированного доступа, сообщается в блоге компании.
Обновлено в 06:13
Происшествия

У псковского журналиста Светланы Прокопьевой проходит обыск

Обновлено в 04:26
Хоккей

Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ

Обновлено в 05:45
Происшествия

Суд в Орле приговорил датчанина из «Свидетелей Иеговы» к шести годам

Гражданин Дании Деннис Кристенсен приговорен к шести годам колонии по обвинению в экстремизме.
Обновлено в 06:08
Политика

Украина вышла из соглашения с Россией об обмене правовой информацией

Правительство Украины во время заседания под председательством премьера страны Владимира Гройсмана прекратило действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией, действовавшего с 1995 года.
Обновлено в 06:23
Авто

Fiat Chrysler отзывает 882 тысячи автомобилей по всему миру

Обновлено в 01:31
ещё по теме
Бразилия
Государство
Государство в Южной Америке, единственное португалоязычное на американском континенте. Территория - 8 515 770 км², что составляет 5,7% от площади всей суши мира. Население составляет - 205 737 996 жителей. Бразилия находится на пятом месте среди стран мира по площади и шестом по численности населения, а также является крупнейшим государством Южной Америки, как по территории, так и по численности населения.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное