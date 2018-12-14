Общество

Вице-президент Азбуки Вкуса перешел в Дочки-Сыночки
Retail & Loyalty
вчера в 14:23

Вице-президент фуд-ритейлера «Азбука Вкуса» по Omni-channel Егор Ланько перешел в топ-менеджмент розничной компании «Дочки-Сыночки», которая занимается продажей детских товаров. Е. Ланько назначен на должность 29 октября.
Retail & Loyaltyвчера в 14:23

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Экс-глава «Магнита» стал независимым директором «Азбуки вкуса»

АБНвчера в 11:46

Вице-президент Азбуки Вкуса перешел в Дочки-Сыночки

Retail & Loyaltyвчера в 14:23

Экс-гендиректор «Магнита» планирует войти в состав совета директоров «Азбуки вкуса»

Rambler News Serviceвчера в 10:49

Экс-глава «Магнита» вошел в совет директоров «Азбуки вкуса»

РБКвчера в 09:53

Бывший глава «Магнита» стал одним из руководителей московской «Азбуки вкуса»

Юга.рувчера в 11:22

Хачатур Помбухчан вошёл в совет директоров «Азбуки вкуса»

Retailer.ruвчера в 10:14
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 01:45, Ашберн
Путешествия

В Челябинск прилетели почти 200 российских туристов из Китая

Обновлено в 00:40
Транспорт

В Москве изменились правила платной парковки

Время бесплатной парковки сокращено до пяти минут вместо 15. Изменение стоимости парковки осуществлено впервые со 2 декабря 2016 года.
Обновлено вчера в 22:35
Общество

Названы регионы России с самым дорогим новогодним столом

Базовый новогодний стол, включающий наиболее популярные и «обязательные» для россиянина блюда, обойдется дороже всех жителям Якутии — им придется потратить 447 рублей из расчета на одного человека.
Обновлено в 01:36
Общество

Названо самое счастливое место на планете

Сотрудники Instagram подсчитали количество отправленных пользователями со всего мира позитивных смайлов-эмодзи и заявили, что самым счастливым местом на Земле в 2018 году стал Диснейленд в Токио.
Обновлено в 00:27
Общество

«Победа» может ввести плату за стаканчики для воды

Российский лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот» — Ред.) может ввести плату за пользование стаканчиками для воды на борту, чтобы снизить дополнительные расходы.
Обновлено вчера в 08:31
Общество

В Израиле начались протесты «желтых жилетов»

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на организаторов акций, люди выступают против роста тарифов на электроэнергию и воду, которая в стране, как известно, является дефицитным ресурсом (около трети питьевой воды производится из морской на опреснительных заводах), а также цен на определенные продукты питания.
Обновлено вчера в 11:06
Транспорт

В выходные в Москве закроют три станции на двух линиях метро

В воскресенье, 16 декабря, будут закрыты две станции Большой кольцевой линии метро.
Обновлено вчера в 13:29
Общество

Экологи попросили москвичей не будить спящих ежей

Экологи предупредили жителей Москвы, что преждевременный выход из спячки ежей, может привести к гибели животного.
Обновлено вчера в 10:43
Общество

Заблокированный в России Telegram вырос

Аудитория мобильного приложения Telegram выросла более чем в полтора раза за последний год и составила 3,4 миллиона человек в день.
Обновлено вчера в 12:09
Общество

Названы российские регионы с самыми высокими показателями смертности

В Ивановской, Тульской, Новгородской, Тверской и Псковской областях показатели смертности существенно выше, чем общероссийские, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 04:29
Общество

Первое издание романа Пруста ушло с молотка за 1,5 млн евро

В Париже на аукционе Sotheby's было продано первое издание романа «По направлению к Свану» французского писателя Марселя Пруста за 1,5 млн евро, сообщает пресс-служба аукционного дома.
Обновлено вчера в 20:20
Общество

Крупнейший алмаз Северной Америки найден на руднике в Канаде

По данным агентства, канадский желтый алмаз занимает седьмое место по размерам среди найденных в этом веке и входит в топ-30 крупнейших драгоценных камней в истории.
Обновлено вчера в 10:25
Общество

Во ФСИН объяснили снижение числа заключенных в России

Число заключенных в России в 2018 году в очередной раз достигло исторического минимума в связи с гуманизацией законодательства в стране, в частности благодаря закону "год за полтора", сообщил замглавы ФСИН России Валерий Максименко.
Обновлено вчера в 06:03
Общество

Полиции могут поручить усилить контроль за автошколами

В России планируют подготовить проект, наделяющий полицию полномочиями по контролю за соблюдением автошколами требований к учебно-материальной базе.
Обновлено вчера в 07:30
Общество

На Большой Никитской хотят снести историческое здание XIX века

Здание XIX века на Большой Никитской улице в центре Москвы планируют снести для строительства на его месте современного жилого комплекса.
Обновлено в 01:00
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Азбука вкуса
Российская частная сеть продовольственных супермаркетов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Управляющая компания - ООО «Городской супермаркет».
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Магнит
Российская компания
Российская компания розничной торговли и одноимённая сеть продовольственных магазинов. По данным на 30 июня 2018 года, сеть компании включала 16 960 магазинов, из них: 12 503 магазина в формате «у дома», 244 гипермаркета, 213 супермаркетов «Магнит Семейный» и 4000 магазинов «Магнит Косметик». Торговые точки расположены в 2808 населённых пунктах Российской Федерации. У компании имеется собственный автопарк, насчитывающий около 6 тысяч автомобилей. На сегодняшний день общая численность сотрудников компании составляет более 270 тысяч человек. Штаб-квартира - в городе Краснодаре.
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