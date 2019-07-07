Политика

Вице-премьер заявил о рисках новых санкций против самолёта МС-21News.ru 01:32

Риски новых санкций со стороны Запада в отношении программы по строительству российского самолёта МС-21 остаются, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
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Вице-премьер заявил о санкционном давлении на МС-21 и новых рисках

Красная весна04:43

В отношении самолётов МС-21 могут быть введены новые санкции

Независимое телевидение Севастополя04:40

Вице-премьер Борисов заявил о рисках новых санкций против самолета МС-21

Forbes02:54

В правительстве заявили о риске введения новых санкций в отношении программы МС-21

Взгляд.ру01:24

Вице-премьер Борисов рассказал о сохранении рисков новых санкций США против МС-21

Коммерсантъ02:10

Вице-премьер Борисов допустил новые санкции против самолета МС-21

Известия01:47

Вице-премьер заявил о рисках новых санкций против самолёта МС-21

News.ru01:32
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Происшествия

Самолет вынужденно сел в Уфе из-за болезни пассажира

Как сообщила "РГ" пресс-секретарь аэропорта Татьяна Ризван, причиной посадки стало ухудшение здоровья пассажира 1947 года рождения.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

В США призвали Германию отправить в Сирию свои наземные войска

Соединенные Штаты призывают Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии для частичной замены американских.
Обновлено в 02:49
Политика

Скабеева заступилась за кривлявшегося на совещании Зеленского

Российская ведущая телепрограммы "60 минут" Ольга Скабеева встала на защиту украинского президента Владимира Зеленского, которого обвинили чуть ли не в употреблении наркотиков.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Происшествия

15 китайцев попали в больницу после ужина в ресторане Петербурга

Обновлено в 05:38
Происшествия

В Калининграде задержали организаторов акции в поддержку врача, обвиняемой в убийстве младенца

Поводом для задержания стала прошедшая накануне несогласованная акция в поддержку неонатолога Элины Сушкевич, которую обвиняют в убийстве новорожденного.
Обновлено в 05:30
Здоровье

В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов

Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Главный федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой

Сергей Яковлев занимал должность главного федерального инспектора по Рязанской области с 2017 года, до этого пять лет работал федеральным инспектором по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Прокуратура: водитель взорвавшегося бензовоза подвозил 10 туристов

Обновлено в 02:22
Происшествия

Муж подозреваемой в избиении девочки оказался полицейским

Последние полгода девочка жила в семье тети по отцовской линии без оформления каких-либо документов.
Обновлено в 05:07
Политика

Украина впервые в истории получила партию нефти из США

Украина приняла первую в истории партию нефти непосредственно из США.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

Кассира из Башкирии задержали в Казани

Обновлено 05 июля в 11:01
Общество

Сессия ЮНЕСКО включила памятники Пскова в Список всемирного наследия

Обновлено в 03:58
Футбол

Истерика Месси. Лео не получил медаль и атаковал судей

Аргентина – Чили – 2:1 Удаление капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в матче за третье место Кубка Америки с Чили – едва ли не главное, что случилось с ним на турнире в Бразилии.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Афганистане возросло до 179

По меньшей мере 12 человек погибли, 179 пострадали в результате взрыва, произошедшего в воскресенье в городе Газни на востоке Афганистана.
Обновлено в 05:35
Экономика

Производство сельхозпродукции в РФ по итогам 2019 г может вырасти на 1%

Объем производства продукции сельского хозяйства России в 2019 году может вырасти в пределах 1% в сопоставимых ценах в сравнении с предыдущим годом или быть еще выше, в случае благоприятных экономических и погодных условий, следует из Национального доклада о ходе и реализации госпрограммы развития сельского хозяйства.
Обновлено в 05:07
Авто

Обнажёнка: суперкары, которых решили не красить (и правильно сделали)

Koenigsegg Naked Carbon Шведы из Koenigsegg подошли к раздеванию своего суперкара по-скандинавски хладнокровно и прямолинейно: карбоновые кузовные панели на гиперкаре Regera в буквальном смысле голые — их даже лаком решили не покрывать.
Обновлено в 04:18
Экономика

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
Обновлено в 03:03
Происшествия

23 человека пострадали при взрыве в торговом центре во Флориде

Обновлено вчера в 19:54
Хоккей

Жена Токранова — об уходе мужа в СКА: никто не имеет права осуждать Васю

Елена Токранова, супруга обладателя Кубка Гагарина Василия Токранова, рассказала об отношении к переходу мужа из казанского «Ак Барса» в СКА из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:07
Политика

Лондон выделит $22,5 млн на борьбу с дезинформацией в Восточной Европе

Великобритания выделит £18 млн ($22,5 млн) за три года на борьбу с фейковыми новостями в Восточной Европе и на поддержку независимых СМИ на Западных Балканах, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 01:12
Шоу-бизнес

Представитель Пугачевой раскрыл планы на украинский концерт примадонны

Концертный директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова рассказала о планах певицы относительно выступлений на территории Украины.
Обновлено в 02:53
Авто

Законно ли включать габаритные огни вместо фар ближнего света?

Ехать с включенными фарами, даже в дневное время на самом деле является весьма хорошей идеей, поскольку таким образом машина становится более заметной, что, как считают чиновники, должно поспособствовать снижению количества дорожно-транспортных происшествий.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Иркутский авиационный завод строит ещё два опытных самолёта МС-21

Иркутский авиационный завод создаёт ещё два опытных самолёта среднемагистрального класса МС-21, один из них пройдёт испытания с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 01:55
Финансы

Как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиян

Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Завидная устойчивость российской валюты, поддерживаемая стабильностью финансовой системы и перспективами снижения процентных ставок, в июне привела котировки валютных пар USD / RUB и EUR / RUB к минимумам с августа прошлого года.
Обновлено вчера в 23:00
Культура

Бесценные коллекции Морозова и Щукина в Эрмитаже и ГМИИ Пушкина

Обновлено в 03:18
Армия и оружие

Ополченцы точным ударом поразили позиции ВСУ (видео)

На кадрах запечатлено, как ополченцы Донбасса поражают точным ударом позицию украинских оккупантов, после чего на уничтоженной позиции возникает пожар.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Общество

Более 90% украинцев вынуждены экономить

Более 90% жителей Украины вынуждены экономить из-за тяжелого материального положения.
Обновлено в 01:14
Политика

В ПА ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение России о признании независимости этих республик, назвав его незаконным.
Обновлено в 04:19
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Пассажирский самолёт
Российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. Первый полёт состоялся 28 мая 2017 года. Начало серийного производства было запланировано на 2017 год, но было перенесено сначала на 2018 год, а затем на 2020 год. В конце февраля 2019 стало известно, что выпуск перенесён на 2021 год. В связи с действием санкций против корпораций ОАК и «Ростех» срок может быть перенесён на 2025 год.
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