Политика
Вице-премьер заявил о рисках новых санкций против самолёта МС-21News.ru 01:32
Риски новых санкций со стороны Запада в отношении программы по строительству российского самолёта МС-21 остаются, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
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В отношении самолётов МС-21 могут быть введены новые санкции
Независимое телевидение Севастополя04:40
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Число пострадавших при взрыве в Афганистане возросло до 179
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Экономика
Производство сельхозпродукции в РФ по итогам 2019 г может вырасти на 1%
Объем производства продукции сельского хозяйства России в 2019 году может вырасти в пределах 1% в сопоставимых ценах в сравнении с предыдущим годом или быть еще выше, в случае благоприятных экономических и погодных условий, следует из Национального доклада о ходе и реализации госпрограммы развития сельского хозяйства.
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Авто
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Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
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Политика
Лондон выделит $22,5 млн на борьбу с дезинформацией в Восточной Европе
Великобритания выделит £18 млн ($22,5 млн) за три года на борьбу с фейковыми новостями в Восточной Европе и на поддержку независимых СМИ на Западных Балканах, сообщается на сайте правительства.
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Представитель Пугачевой раскрыл планы на украинский концерт примадонны
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Обновлено в 02:53
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Ополченцы точным ударом поразили позиции ВСУ (видео)
На кадрах запечатлено, как ополченцы Донбасса поражают точным ударом позицию украинских оккупантов, после чего на уничтоженной позиции возникает пожар.
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Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
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Общество
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Более 90% жителей Украины вынуждены экономить из-за тяжелого материального положения.
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В ПА ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
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