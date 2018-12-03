Экономика
Власти приготовились к повышению цен на хлеб
Власти приготовились к повышению цен на хлебLenta.ru08:58
В октябре два производителя хлеба из Красноярска предупредили о скором росте цен на 12 процентов. Власти опровергли это, а глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что для этого в стране нет условий.
Lenta.ru08:58
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
Энергетика
К каким последствиям может привести выход Катара из ОПЕК
«Решение о выходе отражает стремление Катара сосредоточить свои усилия на планах по развитию и увеличению добычи природного газа в ближайшие годы с 77 млн тонн в год до 110 млн тонн», — цитирует аль-Кааби государственная нефтяная компания страны Qatar Petroleum в Twitter.
Обновлено в 09:22
Экономика
«Победа» предложила ввести платную регистрацию в российских аэропортах
Авиакомпания «Победа» предложила Минтрансу исключить из федеральных авиационных правил обязанность перевозчика включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту.
Обновлено в 09:22
Экономика
Коньяку повышают статус: почему производители просят поднять цены
Российские производители, которые делают коньяк из отечественного винограда, уже несколько лет пытаются добиться повышения минимальных цен, и Союз виноградарей и виноделов их в этом поддерживает, говорит его президент Леонид Попович.
Обновлено в 09:02
Экономика
Госдума сэкономила около 500 млн рублей бюджетных средств в 2018 году
Госдума в 2018 году сэкономила около полумиллиарда рублей из порядка 10,69 млрд бюджетных средств, выделенных на ее деятельность, в том числе более 100 млн рублей - на фонде оплаты труда депутатов.
Обновлено в 09:20
Экономика
В России собрали 110 миллионов тонн зерна
Россия в 2018 году собрала хороший урожай зерна — 110 миллионов тонн в чистом весе, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:52
Экономика
Регионы получат 8,6 млрд рублей для компенсации скачка цен на топливо
Правительство выделит 8,6 млрд руб. регионам для закупки необходимых для отопления угля и мазута.
Обновлено в 09:19
Финансы
Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро
Рубль в понедельник, 3 декабря, растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 08:42
Экономика
«Открытие холдинг» отказался от иска к АСВ на 28 млрд рублей
В конце 2014 года АСВ выделило «Открытие холдингу» 28 млрд руб. на санацию банка «Траст».
Обновлено в 08:32
Финансы
Фондовые биржи Китая открылись уверенным ростом котировок
Фондовые биржи Китая в понедельник открылись уверенным ростом основных индексов на фоне достигнутых договоренностей между США и Китаем не вводить новых дополнительных импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 08:37
Финансы
Октябрь 2018 года стал рекордным по объему выдачи ипотеки в России
Месячный объем выдачи ипотеки в октябре 2018 года стал рекордным для российского рынка, объем выданных кредитов достиг почти 300 млрд рублей.
Обновлено в 09:08
Экономика
Новосибирску хотят вернуть часть налоговых сборов
Согласно новому региональному закону Новосибирской области, часть доходов от упрощённой системы налогообложения передадут в бюджеты городских округов и муниципальных районов.
Обновлено в 09:11
Экономика
Бывший топ-менеджер JPMorgan: Bitcoin становится цифровым золотом
Bitcoin продолжает развиваться, он становится крепче и подбирается к получению статуса цифрового золота, заявил бывший топ-менеджер крупного банка JPMorgan Алекс Гуревич.
Обновлено в 08:44
Экономика
ЦБ не запустит финансовый супермаркет в запланированные сроки
Документ до сих пор находится на стадии обсуждения, его внесение в Госдуму ожидается до конца 2018 года, сообщил РБК глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
Обновлено в 08:30
Экономика
Даниловскому рынку в Москве ищут покупателя
Отмечается, что ресторанный холдинг Ginza Project, который является собственником рынка, уже в течение нескольких месяцев ищет покупателя на объект.
Обновлено в 07:14
Экономика
Shell привяжет вредные выбросы к зарплатам топ-менеджеров
Британско-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell заявила, что компенсации ее топ-менеджеров будут зависеть от того, каких целей добьется компания в деле сокращения вредных выбросов в атмосферу, в интервью FT заявил гендиректор Shell Бен ван Берден.
Обновлено в 08:54