Экономика

Вице-премьер назвала способ повышения рождаемости в России
Газета.Ru
20:18

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что доступное жилье может стать мотиватором для повышения рождаемости в России. Свое мнение она выразила в интервью "Российской газете".
Газета.Ru20:18
Татьяна Голикова
Главным условием роста рождаемости в России является возможность иметь жилье. Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее. Это мотивирует к принятию решения о рождении детей.
— Татьяна Голикова, российский политикМосковский Комсомолец 18:27
с чего всё началось

Всё в семью

Татьяна Голикова: При подготовке основных направлений деятельности правительства и национальных проектов, которые стартуют с 1 января 2019 года, безусловно, мы оценивали достаточность мер, которые обозначены в указе президента и обеспечены финансовыми ресурсами в бюджете.
Российская газета16:07

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Российский политик
Российский политик, экономист. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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