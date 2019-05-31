Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языкаГазета.Ru 01:24

с чего всё началось

Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.

Происшествия Возбуждено уголовное дело после взрывов на заводе в Дзержинске Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов») после происшествия на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области.

Общество Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.

Происшествия В Мытищах автобус насмерть сбил пешехода Автобус сбил пешехода в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Общество Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в соцсетях Роскомнадзор призывает родителей сохранять конфиденциальность своих детей, отказавшись от публикации их фотографий в социальных сетях, которые могут использовать недоброжелатели или преступники.

Политика Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.

Происшествия Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск–Владивосток сошли с рельсов в Забайкалье, сообщили 1 июня в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Политика В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2» Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

Шоу-бизнес Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.

Музыка На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.

Происшествия Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Экономика Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды Бардюгов подкрепил свои обращения описаниями двух судов, в том числе со стенограммой по одному из дел, вызвавших возмущение у юристов итальянского банка.

Происшествия Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi 9T показали на фото в Сети Xiaomi Mi 9T показался на фото сам и в розничной упаковке https: / / t.co / KssPDssAJ1 pic.twitter.com / 2sbfoBishI — INews Lab (@ einfosystemcom) 31 мая 2019 г. Nation News ранее сообщало, что стала известна цена на новый флагманский смартфон от Xiaomi.

Общество В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».

Происшествия Высокопоставленного следователя из Москвы арестовали за взятку По данным следствия, Коровин и Ашурков вступили в сговор с адвокатом из адвокатской палаты Крыма Невзоровым, чтобы получить взятку в 1 миллион рублей за то, что при расследовании уголовного дела выдадут ранее изъятые при обыске предметы и документы.

Путешествия Летний сезон этого года начался с роста турпотока в Турцию на 34% Прошлый летний сезон поставил рекорд по турпотоку на самом популярном выездном направлении: к примеру, в июне 2018 года Турцию посетили почти 1 млн россиян.

Здоровье В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о пользе укусов клещей В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о «полезных свойствах укусов клещей», отметив, что они не могут повысить иммунитет человека.

Политика Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон Владимир Зеленский получил от Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщила пресс-служба администрации президента Украины.

Общество Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.

Музыка Группа «Фабрика» ищет новую солистку Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.

Наука В эфиопском вулкане обнаружены микробы, способные выжить даже на Марсе В окрестностях вулкана Даллол и впадины Данакиль в Северной Эфиопии ученые обнаружили бактерии, способные выжить даже на поверхности Марса.