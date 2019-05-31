Политика
Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языкаГазета.Ru 01:24
Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 08:51, Ашберн
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после взрывов на заводе в Дзержинске
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов») после происшествия на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области.
Обновлено в 08:34
Общество
Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой
Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
В Мытищах автобус насмерть сбил пешехода
Автобус сбил пешехода в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
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Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в соцсетях
Роскомнадзор призывает родителей сохранять конфиденциальность своих детей, отказавшись от публикации их фотографий в социальных сетях, которые могут использовать недоброжелатели или преступники.
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Наука
Медики назвали три основные причины развития рака легких
Обновлено в 06:49
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Политика
Луценко рассказал о «рейдерской атаке» на город в Киевской области
Генпрокурор Юрий Луценко заявил о "рейдерской атаке" на 18-тысячный город в Киевской области.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск–Владивосток сошли с рельсов в Забайкалье, сообщили 1 июня в пресс-службе Забайкальской железной дороги.
Обновлено в 00:11
Происшествия
В центре Москвы активисты движения «Лев против» устроили рейд «против алкоголиков и наркоманов»
Обновлено в 01:02
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес
Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой
Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.
Обновлено вчера в 11:25
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Экономика
Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды
Бардюгов подкрепил свои обращения описаниями двух судов, в том числе со стенограммой по одному из дел, вызвавших возмущение у юристов итальянского банка.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей
Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
Обновлено в 06:31
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9T показали на фото в Сети
Xiaomi Mi 9T показался на фото сам и в розничной упаковке https: / / t.co / KssPDssAJ1 pic.twitter.com / 2sbfoBishI — INews Lab (@ einfosystemcom) 31 мая 2019 г. Nation News ранее сообщало, что стала известна цена на новый флагманский смартфон от Xiaomi.
Обновлено в 03:23
Происшествия
При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 12 человек
Обновлено вчера в 19:31
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Высокопоставленного следователя из Москвы арестовали за взятку
По данным следствия, Коровин и Ашурков вступили в сговор с адвокатом из адвокатской палаты Крыма Невзоровым, чтобы получить взятку в 1 миллион рублей за то, что при расследовании уголовного дела выдадут ранее изъятые при обыске предметы и документы.
Обновлено в 08:46
Путешествия
Летний сезон этого года начался с роста турпотока в Турцию на 34%
Прошлый летний сезон поставил рекорд по турпотоку на самом популярном выездном направлении: к примеру, в июне 2018 года Турцию посетили почти 1 млн россиян.
Обновлено в 03:15
Здоровье
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о пользе укусов клещей
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о «полезных свойствах укусов клещей», отметив, что они не могут повысить иммунитет человека.
Обновлено в 08:38
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Владимир Зеленский получил от Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщила пресс-служба администрации президента Украины.
Обновлено в 04:27
Общество
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено в 00:00
Музыка
Группа «Фабрика» ищет новую солистку
Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Наука
В эфиопском вулкане обнаружены микробы, способные выжить даже на Марсе
В окрестностях вулкана Даллол и впадины Данакиль в Северной Эфиопии ученые обнаружили бактерии, способные выжить даже на поверхности Марса.
Обновлено 30 мая в 02:50
Технологии
Мужчина внес взнос за квартиру мелочью, которую привез в 19-литровых бутылях
Обновлено в 06:38
Политика
Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата
Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено вчера в 08:18