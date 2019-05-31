Политика
Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языкаГазета.Ru 01:24
Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
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Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Обновлено вчера в 17:56
Общество
В центре Симферополя открыли памятник Чижику-Пыжику
Обновлено в 05:04
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено 30 мая в 11:13
Происшествия
Названа причина взрывов на оборонном заводе под Нижним Новгородом
Два взрыва на оборонном заводе в Дзержинске Нижегородской области могли произойти из-за технологических нарушений при производстве взрывчатки.
Обновлено в 05:41
Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Обновлено вчера в 21:26
Шоу-бизнес
Бывшая жена Башарова покинула Россию: «Билет в один конец»
Обновлено в 05:25
Здоровье
Врач назвала главный способ укрепить иммунитет
Известный врач-педиатр Анна Левадная уверена, что для укрепления иммунитета не нужно употреблять никакие мультивитамины или БАДы.
Обновлено в 03:16
Общество
В Москве стартовал марафон «Бегущие сердца»
В этом году в программу забега включили классическую марафонскую дистанцию — 42 км 195 м. Также организованы забеги на 10 и 4,2 км и детский забег — на 1 км. Кроме того, предусмотрен марафон на дистанцию 10 км для участников с ограниченными возможностями здоровья.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Бывший губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции
В Иваново задержан депутат областной думы, бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета России.
Обновлено в 04:41
Авто
В мае 12 брендов изменили цены на автомобили в России
В ходе мониторинга цен на новые автомобили в России в мае эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали изменение розничных прайс-листов у 12 автопроизводителей.
Обновлено в 01:00
Политика
Амстердам «принял во внимание» претензии Малайзии по катастрофе MH17
В правительстве Нидерландов заявили, что приняли во внимание критические заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено в 01:25
Экономика
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Общество
Волочкова назвала заявление мэра Анапы о её выступлении пиаром
Российская балерина Анастасия Волочкова назвала мэра Анапы Юрия Полякова «рачительным хозяином», который решил отменить её выступление в курортном городе, чтобы пропиариться.
Обновлено вчера в 07:33
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Муж убитой Натальи Платуновой заключен под стражу
Как сообщили интернет-изданию "Новости Саратова" в пресс-службе СК региона, 37-летней муж Натальи Платуновой, признавшейся в её убийстве, заключен под стражу.
Обновлено в 05:21
Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
Путь к отмене роуминга В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.
Обновлено вчера в 22:18
Общество
Площадка под полигон на станции Шиес будет законсервирована
Площадка на станции Шиес Архангельской области, выделенная под строительство полигона твёрдых бытовых отходов, после 15 июня будет законсервирована.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о неудачном шопинге
Обновлено в 01:30
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Путешествия
Летний сезон этого года начался с роста турпотока в Турцию на 34%
Прошлый летний сезон поставил рекорд по турпотоку на самом популярном выездном направлении: к примеру, в июне 2018 года Турцию посетили почти 1 млн россиян.
Обновлено в 03:15
Футбол
Футболист «Краснодара» Виктор Классон женился
Обновлено в 03:27
Политика
Трамп назвал лучшего кандидата на пост премьера Британии
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что бывший глава МИДа Великобритании Борис Джонсон отлично справится с обязанностями премьер-министра страны.
Обновлено вчера в 20:10
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
Россия считает создание механизмов обеспечения региональной стабильности, основанных на равноправии и внеблоковости, приоритетной задачей военного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Обновлено в 05:45
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
Помпео считает НАТО важным инструментом для устрашения России
По мнению Помпео, "НАТО является очень важным инструментом для устрашения России".
Обновлено в 02:50
Кино
Новым Бэтменом станет Роберт Паттинсон
В новом фильме про Бэтмена пойдёт речь о становлении главного героя, поэтому авторам нужен был актёр младше 30 лет.
Обновлено вчера в 12:21