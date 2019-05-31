Политика

Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языкаГазета.Ru 01:24

Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
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с чего всё началось
Если новые русские во власти в Киеве отменят закон об исключительности украинского языка, то в стране может произойти госпереворот, пригрозил
 вице-премьер Павел Розенко на своей странице в Facebook.
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