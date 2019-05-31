Политика

Вице-премьер Украины пригрозил новым властям переворотомИзвестия вчера в 23:45

Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил переворотом в случае отмены закона «О функционировании украинского языка», обязывающего употреблять госязык во всех сферах жизни.
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Если новые русские во власти в Киеве отменят закон об исключительности украинского языка, то в стране может произойти госпереворот, пригрозил
 вице-премьер Павел Розенко на своей странице в Facebook.
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